В Украине арестовано имущество предприятия, которое финансировало оборонное производство в РФ

Аресты наложены по ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора на комплекс нежилых помещений общей площадью более 5 тыс м², 14 транспортных средств, 100% уставного капитала, что составляет около 11,4 млн грн, и денежные средства на 16 банковских счетах.

По данным следствия, в 2022 году должностные лица частного акционерного общества, конечными бенефициарными собственниками которого являются граждане РФ, совершали действия по финансированию силового блока и оборонно-промышленного комплекса России.

Прокуроры ведут расследование по факту совершения действий, направленных на финансовое обеспечение насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.