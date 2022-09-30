ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине арестовано имущество предприятия, которое финансировало оборонное производство в РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Суд арестовал имущество предприятия, финансировавшего оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации. Об этом сообщает в Telegram 30 сентября Офис генерального прокурора Украины.

Аресты наложены по ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора на комплекс нежилых помещений общей площадью более 5 тыс м², 14 транспортных средств, 100% уставного капитала, что составляет около 11,4 млн грн, и денежные средства на 16 банковских счетах.

По данным следствия, в 2022 году должностные лица частного акционерного общества, конечными бенефициарными собственниками которого являются граждане РФ, совершали действия по финансированию силового блока и оборонно-промышленного комплекса России.

Прокуроры ведут расследование по факту совершения действий, направленных на финансовое обеспечение насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Теги: Россия, арест, предприниматели, Офис генпрокурора, коллаборационизм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив
Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив
Горбунов привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком, комментируя получение награды от Зеленского
Горбунов привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком, комментируя получение награды от Зеленского
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
  "Не понимаю, почему туда едут мужики с мешками, а обратно – мешки с мужиками". Великий снял ролик о мобилизации в РФ
  "Не понимаю, почему туда едут мужики с мешками, а обратно – мешки с мужиками". Великий снял ролик о мобилизации в РФ
Кекелия заявила, что возвращается с детьми в Украину
Кекелия заявила, что возвращается с детьми в Украину
40-летняя Мейхер снялась в ванной. Фото
40-летняя Мейхер снялась в ванной. Фото
Жена Ярославского показала осеннюю фотосессию в Лондоне
Жена Ярославского показала осеннюю фотосессию в Лондоне
"Почему указывает вас в одном ряду с теми, кто поддерживает Пуйло?" Тина Кароль презентовала альбом, записанный с российским продюсером
"Почему указывает вас в одном ряду с теми, кто поддерживает Пуйло?" Тина Кароль презентовала альбом, записанный с российским продюсером
"Как в гробу", "Аж страшно стало". Волочкова напугала подписчиков своими свежими снимками
"Как в гробу", "Аж страшно стало". Волочкова напугала подписчиков своими свежими снимками
"Браво!", "Эктор, застегнитесь". Хименес-Браво показал горячее фото, заявив, что готов к оргии на Щекавице
"Браво!", "Эктор, застегнитесь". Хименес-Браво показал горячее фото, заявив, что готов к оргии на Щекавице
"Я – украинка, и это моя суперсила". Каменских сняла ролик в патриотической футболке и с флагом на щеках. Видео
"Я – украинка, и это моя суперсила". Каменских сняла ролик в патриотической футболке и с флагом на щеках. Видео
"Какие хорошенькие", " Где мама купила такие стринги?". Сердючка с мамой отреагировали откровенным фото на оргию в Щекавице
"Какие хорошенькие", " Где мама купила такие стринги?". Сердючка с мамой отреагировали откровенным фото на оргию в Щекавице
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Невероятно счастливы". Жена Зеленского сообщила, что их дочь стала студенткой (210062)
2
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото (171695)
3
"А кого там тогда бомбили?" Макаревич прокомментировал псевдореферендумы во временно оккупированных областях Украины (78810)
4
"Это личное дело каждого". Жена покинувшего Украину Ямы рассказала, почему он не защищает Родину (72325)
5
"Когда ты родился, я была моложе тебя сейчас". 39-летняя Осадчая показала 20-летнего сына, который учится в США (70601)
6
47-летняя Могилевская после слухов о беременности опубликовала снимки в вечернем платье (35709)
7
"Не могу сказать, что Миша осыпал меня цветами, но у нас были хорошие отношения". Кацурина рассказала, как узнала о романе мужа с Дорофеевой (34129)
8
Страдающий нарушением речи 67-летний Уиллис продал права на использование его цифрового изображения (32326)
 
 
 
 