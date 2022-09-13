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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине арестован вертолет и запчасти российских и белорусских предприятий почти на 300 млн грн

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Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

По ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора арестован вертолет, части несущих винтов для него, а также авиационный турбореактивный двигатель и другое имущество, которое принадлежало предприятиям России и Беларуси. Об этом 13 сентября сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

Отмечается, что общая стоимость имущества составила почти 300 млн грн.

До начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины это имущество было ввезено на несколько украинских предприятий для ремонта по заказу Минобороны РБ, белорусских и российских предприятий.

В настоящее время принимаются меры по передаче арестованного имущества на нужды ВСУ. Проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту коллаборационной деятельности.

В Офисе генпрокурора отмечают, что министерство финансов США применило санкции в отношении одного из таких белорусских предприятий, а основными заказчиками услуг российских предприятий выступают федеральная служба войск национальной гвардии РФ, министерство внутренних дел РФ и управление делами президента РФ.

Контекст:

По состоянию на начало июля украинские суды в рамках разных уголовных производств арестовали российские и белорусские активы на сумму не менее 33 млрд грн. Об этом сообщала Ирина Венедиктова, которая в то время занимала пост генерального прокурора Украины.

Теги: Россия, Беларусь, арест, вертолет, имущество, Офис генпрокурора
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