В Украине арестован вертолет и запчасти российских и белорусских предприятий почти на 300 млн грн

Отмечается, что общая стоимость имущества составила почти 300 млн грн.

До начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины это имущество было ввезено на несколько украинских предприятий для ремонта по заказу Минобороны РБ, белорусских и российских предприятий.

В настоящее время принимаются меры по передаче арестованного имущества на нужды ВСУ. Проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту коллаборационной деятельности.

В Офисе генпрокурора отмечают, что министерство финансов США применило санкции в отношении одного из таких белорусских предприятий, а основными заказчиками услуг российских предприятий выступают федеральная служба войск национальной гвардии РФ, министерство внутренних дел РФ и управление делами президента РФ.