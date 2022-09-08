Суд арестовал корпоративные права и продукцию магазинов парфюмерии, принадлежащих россиянке – Офис генпрокурора Украины

Суд арестовал активы компаний по продаже косметики и парфюмерии, которые уклонялись от налогов Фото: pixabay.com

Также арестована изъятая продукция в количестве более 700 тыс. единиц и денежные средства на банковских счетах этих компаний в сумме более 420 млн. грн.

По данным следствия, руководство компаний регистрировало налоговые накладные, занижая цену продажи товара. Фактические объемы сделок по реализации продукции не отражались в налоговой и финансовой отчетности. В итоге компании уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на 33 млн грн.

Также должностные лица компании, осуществлявшей розничную продажу продукции, сформировали искусственный налоговый кредит по ничтожным сделкам по предоставлению рекламных услуг. Это привело к занижению налога на добавленную стоимость на 17,8 млн. грн.

Таким образом, в общей сложности в государственный бюджет не поступило более 50 млн грн.