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Во Львовской области арестовали имущество предприятия на 470 млн грн, которым владеют россияне

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Общая сумма арестованного имущества составляет около 470 млн грн
Общая сумма арестованного имущества составляет около 470 млн грн
Фото: depositphotos.com

Во Львовской области арестовали корпоративные права и имущество на 470 млн грн предприятия, владельцами которого значатся граждане Российской Федерации. Об этом 12 сентября сообщил Офис генерального прокурора.

По ходатайству Львовской областной прокуратуры наложен арест на корпоративные права львовского предприятия на общую сумму 11 млн грн, а также на 19 объектов недвижимости – целостный имущественный комплекс. Общая сумма арестованного имущества составляет около 470 млн грн.

Как отмечает Офис генпрокурора, предприятие – один из крупнейших производителей стекольной продукции на западе Украины. Его основателем выступает эстонская компания, а бенефициарными собственниками – группа граждан России. Они осуществляют финансовый контроль средств от продажи стеклянных изделий.

По данным следствия, чиновники предприятия уклоняются от уплаты налога благодаря финансовым посредникам – связанным компаниям в Эстонии. Кроме того, россияне задействованы в материальном обеспечении министерства обороны РФ.

Правоохранители ведут досудебное расследование по фактам уклонения от уплаты налогов, служебного подлога, а также финансирования действий, совершенных с целью захвата государственной власти (ч. 2 ст. 110-2, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

По состоянию на начало июля украинские суды в рамках разных уголовных производств арестовали российские и белорусские активы на сумму не менее 33 млрд грн. Об этом сообщала тогдашний генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, арест, Львовская область, имущество, Офис генпрокурора
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