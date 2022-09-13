Во Львовской области арестовали имущество предприятия на 470 млн грн, которым владеют россияне

По ходатайству Львовской областной прокуратуры наложен арест на корпоративные права львовского предприятия на общую сумму 11 млн грн, а также на 19 объектов недвижимости – целостный имущественный комплекс. Общая сумма арестованного имущества составляет около 470 млн грн.

Как отмечает Офис генпрокурора, предприятие – один из крупнейших производителей стекольной продукции на западе Украины. Его основателем выступает эстонская компания, а бенефициарными собственниками – группа граждан России. Они осуществляют финансовый контроль средств от продажи стеклянных изделий.

По данным следствия, чиновники предприятия уклоняются от уплаты налога благодаря финансовым посредникам – связанным компаниям в Эстонии. Кроме того, россияне задействованы в материальном обеспечении министерства обороны РФ.

Правоохранители ведут досудебное расследование по фактам уклонения от уплаты налогов, служебного подлога, а также финансирования действий, совершенных с целью захвата государственной власти (ч. 2 ст. 110-2, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).