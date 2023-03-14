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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине на 12 лет осудили российского киллера, готовившего убийство Буданова и Резникова – СБУ

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Киллера, планировавшего убить Резникова и Буданова, задержали в августе 2022 года
Киллера, планировавшего убить Резникова и Буданова, задержали в августе 2022 года
Фото: Служба безпеки України / Facebook

В Украине к 12 годам лишения свободы приговорили агента российских спецслужб, планировавшего убийство министра обороны Украины Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилла Буданова. Об этом 14 марта в Facebook сообщает пресс-служба СБУ.

"Печерский районный суд Киева назначил 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества организатору диверсионно-разведывательной группы Главного управления Генштаба ВС РФ", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, за убийство Буданова, Резникова и известного украинского активиста (информагентство "РБК-Украина" со ссылкой на информированные источники после задержания подозреваемого сообщало, что еще одной жертвой киллера мог стать советник главы МВД Украины Антон Геращенко) ему обещали вознаграждение в размере $100–150 тыс.

Фигурантом является житель временно оккупированного Луганска, который в составе террористической организации "ЛНР" активно участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины.

"После полномасштабного вторжения он был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки для проведения подрывной деятельности. По заданию координатора из Москвы он должен был организовать ликвидацию украинского военного, который, по мнению оккупантов, якобы причастен к физической расправе над российскими военнопленными", – пояснили в СБУ.

В ходе обыска у злоумышленника обнаружены доказательства преступных действий, а также паспорт гражданина РФ. Суд признал фигуранта виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: ст. 111 (государственная измена), ст. 14, ст. 27, ст. 115 (подготовка к совершению убийства), ст. 260 (участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях), ст. 258-3 (участие в террористической организации).

"Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности российских координаторов подрывной деятельности, которые сейчас скрываются в России", – подытожили в СБУ.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0ZmhZRGsd9VESBNBUFQRhRx5ivom29zwByHStGSzVHqX9wkf4GoGiQMJF7RyrLqdZl

21 декабря на тот момент исполняющий обязанности главы СБУ (впоследствии ставший полноценным главой ведомства) генерал-майор Василий Малюк рассказал в интервью "1+1", что Россия постоянно пытается ликвидировать первых лиц Украины.

"Могу сказать, что относительно недавно готовилось покушение на моего побратима [начальника Главного управления разведки Министерства обороны] Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова", – сообщил Малюк.

Перед этим покушением российские спецслужбы дали проверочное задание агентуре в Украине ликвидировать одного из военнослужащих, рассказал он. СБУ имитировала это преступление, отправив фотоотчет, после чего россияне оплатили за него около $100 тыс. и направили исполнителя для подготовки покушения уже на начальников ГУР МО и Минобороны.

Теги: Министерство обороны Украины, покушение, Антон Геращенко, Алексей Резников, страна-агрессор, российская агрессия, спецслужбы, война России против Украины, спецлужбы РФ, киллер, Служба безопасности Украины, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, российские оккупанты
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