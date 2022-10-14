В Украине упростили процедуру въезда для украинцев с временно оккупированных территорий

В частности, идентификацию личности будут проводить на территории Украины Фото: depositphotos.com

На заседании межведомственной рабочей группы по защите прав граждан, которое состоялось 13 октября, участники отметили, что украинцы выезжают с временно оккупированных территорий на контролируемую Украиной территорию, в частности, через третьи страны. Однако это непросто сделать, если человек потерял документы.

"Согласно постановлению №57 и изменениям в порядке пересечения границы граждане Украины до 18 лет пропускаются на территорию нашего государства при наличии свидетельства о рождении", – говорится в сообщении.

Теперь граждане старше 18 лет, которые потеряли свои документы, будут также пропускаться при наличии свидетельства о рождении. Идентификацию личности будут проводить уже на территории Украины.