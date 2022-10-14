В Украине упростили процедуру въезда для украинцев с временно оккупированных территорий

На заседании межведомственной рабочей группы по защите прав граждан, которое состоялось 13 октября, участники отметили, что украинцы выезжают с временно оккупированных территорий на контролируемую Украиной территорию, в частности, через третьи страны. Однако это непросто сделать, если человек потерял документы.
"Согласно постановлению №57 и изменениям в порядке пересечения границы граждане Украины до 18 лет пропускаются на территорию нашего государства при наличии свидетельства о рождении", – говорится в сообщении.
Теперь граждане старше 18 лет, которые потеряли свои документы, будут также пропускаться при наличии свидетельства о рождении. Идентификацию личности будут проводить уже на территории Украины.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
25 сентября вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что каждый день из оккупированных Россией регионов Украины уезжают до 1600 украинцев.
Также, по словам Верещук, со следующего месяца жители только что освобожденных от оккупантов территорий будут получать дополнительную денежную помощь в размере 2200 грн. Она отметила, что для жителей освобожденных от врага городов и сел предусмотрена помощь от государства и благотворителей: как гуманитарная, так и финансовая.