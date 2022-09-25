До 1600 украинцев выезжают из оккупированных регионов ежедневно – Верещук

"Возможность уехать есть. Каждый день вечером я получаю статистику. И мужчины, и женщины уезжают. Мужчины выезжают через Васильевку [Запорожской области], то есть все возможно. 1200–1600 человек только с временно оккупированных территорий выезжают каждый день", – сообщила она.
Также министр посоветовала проживающим в оккупации украинцам игнорировать "референдумы".
"Если вам позвонили или обратились через средства связи, не идите на контакт и, в силу обстоятельств, не предоставляйте свои данные. Особенно данные, потому что мы знаем, что противник собирается использовать списки. Даже люди не придут на участки – россияне просто используют списки и скажут, что они проголосовали за. Мы прекрасно понимаем, что они пытаются сделать", – сказала Верещук.
Она добавила, что если человек не пойдет на "голосование" в участковую комиссию, если не будет участвовать в псевдореферендуме, то, даже если списки будут использованы, он наказан не будет. Но если украинец соглашается на добровольное сотрудничество, таких людей будет ждать наказание.
23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.
Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".
Оккупанты намерены объявить, что по "результатам" голосования на псевдореферендуме 90% жителей Донецкой и Луганской областей хотят "присоединиться к РФ". Об этом 23 сентября сообщило российское издание "Медуза" со ссылкой на два источника, близкие к Кремлю. Явку при этом укажут на уровне 90%. В Херсонской и Запорожской областях захватчики также хотят огласить, что примерно 90% выступают за "присоединение" при явке около 80%.