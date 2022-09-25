До 1600 украинцев выезжают из оккупированных регионов ежедневно – Верещук

"Возможность уехать есть. Каждый день вечером я получаю статистику. И мужчины, и женщины уезжают. Мужчины выезжают через Васильевку [Запорожской области], то есть все возможно. 1200–1600 человек только с временно оккупированных территорий выезжают каждый день", – сообщила она.

Также министр посоветовала проживающим в оккупации украинцам игнорировать "референдумы".

"Если вам позвонили или обратились через средства связи, не идите на контакт и, в силу обстоятельств, не предоставляйте свои данные. Особенно данные, потому что мы знаем, что противник собирается использовать списки. Даже люди не придут на участки – россияне просто используют списки и скажут, что они проголосовали за. Мы прекрасно понимаем, что они пытаются сделать", – сказала Верещук.

Она добавила, что если человек не пойдет на "голосование" в участковую комиссию, если не будет участвовать в псевдореферендуме, то, даже если списки будут использованы, он наказан не будет. Но если украинец соглашается на добровольное сотрудничество, таких людей будет ждать наказание.