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ВОЙНА В УКРАИНЕ

До 1600 украинцев выезжают из оккупированных регионов ежедневно – Верещук

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Верещук призвала игнорировать "референдумы" на оккупированных территориях
Верещук призвала игнорировать "референдумы" на оккупированных территориях
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Каждый день из оккупированных Россией регионов Украины уезжают до 1600 украинцев. Об этом в интервью "BBC News Україна" рассказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Возможность уехать есть. Каждый день вечером я получаю статистику. И мужчины, и женщины уезжают. Мужчины выезжают через Васильевку [Запорожской области], то есть все возможно. 1200–1600 человек только с временно оккупированных территорий выезжают каждый день", – сообщила она.

Также министр посоветовала проживающим в оккупации украинцам игнорировать "референдумы".

"Если вам позвонили или обратились через средства связи, не идите на контакт и, в силу обстоятельств, не предоставляйте свои данные. Особенно данные, потому что мы знаем, что противник собирается использовать списки. Даже люди не придут на участки – россияне просто используют списки и скажут, что они проголосовали за. Мы прекрасно понимаем, что они пытаются сделать", – сказала Верещук.

Она добавила, что если человек не пойдет на "голосование" в участковую комиссию, если не будет участвовать в псевдореферендуме, то, даже если списки будут использованы, он наказан не будет. Но если украинец соглашается на добровольное сотрудничество, таких людей будет ждать наказание.

Контекст:

23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".

Оккупанты намерены объявить, что по "результатам" голосования на псевдореферендуме 90% жителей Донецкой и Луганской областей хотят "присоединиться к РФ". Об этом 23 сентября сообщило российское издание "Медуза" со ссылкой на два источника, близкие к Кремлю. Явку при этом укажут на уровне 90%. В Херсонской и Запорожской областях захватчики также хотят огласить, что примерно 90% выступают за "присоединение" при явке около 80%.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, референдум, война, оккупация, Ирина Верещук, война России против Украины
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