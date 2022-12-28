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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украину приехал министр вооруженных сил Франции, он встретился с Зеленским

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Стороны обсудили в том числе усиление обороноспособности Украины при помощи Франции
Стороны обсудили в том числе усиление обороноспособности Украины при помощи Франции
Фото: president.gov.ua

28 декабря в Украину с рабочим визитом приехал министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, об этом он сообщил в Twitter.

Свой визит министр начал, почтив память героев, погибших за Украину. 

Лекорню в ходе визита в Киев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Зеленский сообщил в Facebook. 

Глава Украинского государства поблагодарил Францию и президента страны Эммануэля Макрона за поддержку Украины, рассказал главе оборонного ведомства Франции о ситуации на фронте и об оборонных потребностях Украины. 

"Обсудили дальнейшие шаги по усилению обороноспособности нашего государства при поддержке Франции. Спасибо Франции за уже оказанную военную помощь, направленную на защиту украинского неба и усиление возможностей сил обороны", – написал Зеленский по итогам встречи. В ней, кроме президента, с украинской стороны принимали участие министр обороны Алексей Резников, заместители главы Офиса президента Роман Машовец, Андрей Жовква и Андрей Сибига.

Как сообщила пресс-служба главы государства, также Зеленский говорил "о важности освобождения всех временно оккупированных территорий Украины для восстановления стабильности в регионе и возвращения к мировому порядку".

"В этом контексте президент рассказал об украинской формуле мира и планируемом проведении глобального саммита мира. Он выразил надежду на то, что Франция возьмет на себя лидерство в одном или нескольких элементах формулы. Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам евроатлантической интеграции Украины", – добавили в Офисе президента. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1201957860407853/

Контекст:

Лекорню перед визитом в Украину, 27 декабря, был в Польше, где встречался с министром обороны Мариушем Блащаком. Во время его поездки в Варшаву Польша и Франция подписали контракт о покупке двух французских спутников наблюдения. Об этом Лекорню писал в Twitter.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Украина, Польша, Франция, Алексей Резников, война России против Украины, Андрей Сибига, встреча, Роман Машовец, восстановление, Себастьян Лекорню
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