В Украину приехал министр вооруженных сил Франции, он встретился с Зеленским

Свой визит министр начал, почтив память героев, погибших за Украину.

À mon arrivée à Kiev, j’ai déposé une gerbe sur le mur des Héros pour rendre hommage aux soldats ukrainiens tombés pour défendre leur pays. pic.twitter.com/Wg6ww0cSPc — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) December 28, 2022

Лекорню в ходе визита в Киев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

Глава Украинского государства поблагодарил Францию и президента страны Эммануэля Макрона за поддержку Украины, рассказал главе оборонного ведомства Франции о ситуации на фронте и об оборонных потребностях Украины.

"Обсудили дальнейшие шаги по усилению обороноспособности нашего государства при поддержке Франции. Спасибо Франции за уже оказанную военную помощь, направленную на защиту украинского неба и усиление возможностей сил обороны", – написал Зеленский по итогам встречи. В ней, кроме президента, с украинской стороны принимали участие министр обороны Алексей Резников, заместители главы Офиса президента Роман Машовец, Андрей Жовква и Андрей Сибига.

Как сообщила пресс-служба главы государства, также Зеленский говорил "о важности освобождения всех временно оккупированных территорий Украины для восстановления стабильности в регионе и возвращения к мировому порядку".

"В этом контексте президент рассказал об украинской формуле мира и планируемом проведении глобального саммита мира. Он выразил надежду на то, что Франция возьмет на себя лидерство в одном или нескольких элементах формулы. Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам евроатлантической интеграции Украины", – добавили в Офисе президента.