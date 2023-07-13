В Украине сократили категории переселенцев, имеющих право на пособие

Минсоцполитики сократило перечень переселенцев, которые имеют на них право.

В частности, пособия лишаются те, кто в течение трех месяцев до обращения приобрел автомобиль моложе пяти лет (кроме мопеда и прицепа). При этом не учитываются мотоциклы стоимостью не более 13 размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2093 грн), самодельные машины, авто, купленные инвалидами І–ІІ групп и семейными детскими домами, а также полученные по льготам, бесплатно и от благотворителей.

Кроме того, правительство не будет выплачивать пособие ВПЛ, которые приобрели недвижимость, ценные бумаги и виртуальные активы или оплатили (единовременно) любые работы или услуги (кроме строительных, если у лица повреждено/уничтожено жилье, медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг согласно социальной норме жилья).

Из списка исключены также имеющие более 100 тыс. грн на депозите или обладатели облигаций на эту сумму, те, что купил валюту или банковские металлы также на 100 тыс. грн. Пособие также не будет выплачиваться тем, у кого есть жилье на территориях, где не ведутся боевые действия и которые не являются временно оккупированными. При этом не учитывается площадь менее 13,65 м² на одного члена семьи.

Минсоцполитики отмечает, что выплаты будут прекращены пациентам госучереждений, которые находятся на полном обеспечении (детдома, интернаты и т.д).