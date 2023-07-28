В Харькове наводчику оккупантов дали восемь лет. Он работал на заводе, входящем в "Укроборонпром"

Приговор был объявлен 19 июля. Следствие установило, что 25 марта 2022 года мужчина по мобильному телефону общался с неустановленным лицом, которому сообщил, что вблизи АО "Украинские энергетические системы" (завод "Турбоатом") и других объектов в Харькове размещаются силы и техника ВСУ, и передал их координаты.

Правоохранители также зафиксировали его разговор со знакомым на следующий день, где он рассказывал о связях с сотрудником ФСБ, которому он передавал данные о расположении сил обороны в Харькове для ударов оккупантов.

В еще одном звонке знакомой женщине харьковчанин также признавал, что является информатором российской спецслужбы, расспрашивал у нее о результатах обстрелов, в том числе – завода "Турбоатом". Общаясь с ней, он оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.

Правоохранители смогли обнаружить наводчика, получив доступ к телефону одного из его собеседников. 31 марта 2022 года его задержали.

Харьковский антикоррупционный центр пишет, что осужденный – Сергей Поглиновский. На суде он не признал вину и заявил, что с ФСБ никак не связан.