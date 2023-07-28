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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове наводчику оккупантов дали восемь лет. Он работал на заводе, входящем в "Укроборонпром"

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Пособник оккупантов сдал им координаты завода "Турбоатом"
Пособник оккупантов сдал им координаты завода "Турбоатом"
Фото: kharkivoda.gov.ua

Суд признал виновным слесаря-сборщика акционерного общества "ФЭД" (входит в состав "Укроборонпром") в передаче данных о размещении Вооруженных сил Украины и оправдании российской агрессии и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Об этом говорится в приговоре Киевского райсуда Харькова.

Приговор был объявлен 19 июля. Следствие установило, что 25 марта 2022 года мужчина по мобильному телефону общался с неустановленным лицом, которому сообщил, что вблизи АО "Украинские энергетические системы" (завод "Турбоатом") и других объектов в Харькове размещаются силы и техника ВСУ, и передал их координаты.

Правоохранители также зафиксировали его разговор со знакомым на следующий день, где он рассказывал о связях с сотрудником ФСБ, которому он передавал данные о расположении сил обороны в Харькове для ударов оккупантов.

В еще одном звонке знакомой женщине харьковчанин также признавал, что является информатором российской спецслужбы, расспрашивал у нее о результатах обстрелов, в том числе – завода "Турбоатом". Общаясь с ней, он оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.

Правоохранители смогли обнаружить наводчика, получив доступ к телефону одного из его собеседников. 31 марта 2022 года его задержали.

Харьковский антикоррупционный центр пишет, что осужденный – Сергей Поглиновский. На суде он не признал вину и заявил, что с ФСБ никак не связан.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.

Теги: Харьков, ФСБ, Турбоатом, приговор, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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