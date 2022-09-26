В Житомирской области сократили комендантский час

"Во всех населенных пунктах Житомирской области с 26 сентября соответствующим решением изменено время комендантского часа с 23.00 до 5.00 на с 24.00 до 5.00", – отметили в ОГА.

В настоящее время категорически в регионе запрещается:

1) передвижение по улицам населенных пунктов;

2) выезд из населенных пунктов и въезд в них для гражданского населения.

Также в ОГА отметили, что обязательная для всех без исключения остановка транспортных средств по требованию полицейских и предоставление личных документов для проверки.

"Любое неповиновение или невыполнение законных требований правоохранителей, полицейских и военнослужащих будет иметь соответствующее адекватное военному состоянию реагирование", – говорится в сообщении.