В Житомирской области сократили комендантский час

"Во всех населенных пунктах Житомирской области с 26 сентября соответствующим решением изменено время комендантского часа с 23.00 до 5.00 на с 24.00 до 5.00", – отметили в ОГА.
В настоящее время категорически в регионе запрещается:
1) передвижение по улицам населенных пунктов;
2) выезд из населенных пунктов и въезд в них для гражданского населения.
Также в ОГА отметили, что обязательная для всех без исключения остановка транспортных средств по требованию полицейских и предоставление личных документов для проверки.
"Любое неповиновение или невыполнение законных требований правоохранителей, полицейских и военнослужащих будет иметь соответствующее адекватное военному состоянию реагирование", – говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В числе прочих мер в стране действует комендантский час. Его длительность устанавливают местные военные администрации или военное командование.
В комендантский час выходить можно только во время воздушной тревоги, чтобы дойти до ближайшего укрытия. Обязательно следует иметь при себе документы, удостоверяющие личность.