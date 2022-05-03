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"Есть россияне, которые отчаянно пытаются связаться с ЦРУ". Американская разведка опубликовала инструкцию для граждан РФ

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ЦРУ впервые сделало обращение на русском языке
ЦРУ впервые сделало обращение на русском языке
Фото: cia / Instagram

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США распространило инструкцию для жителей России, с помощью которой они могут безопасно связаться и сообщить американской разведке информацию в связи с российским вторжением в Украину. Ролик с инструкциями был опубликован 2 мая на официальном канале спецслужбы в YouTube.

Так, ЦРУ советует россиянам не использовать для связи домашние или рабочие компьютеры и интернет-подключение. Заходить на сайт ЦРУ управление рекомендует только через надежный VPN или через браузер-анонимайзер Tor. После этого необходимо указать свое имя, должность, канал доступа к информации и безопасный способ для обратной связи.

В комментарии агентству Associated Press официальный представитель разведуправления отметил, что "есть обеспокоенные россияне, которые отчаянно пытаются связаться с ЦРУ", чтобы сообщить информацию, связанную с вторжением России в Украину. Их число представитель ЦРУ назвать отказался. По его словам, опубликованная инструкция поможет этим россиянам связаться с ЦРУ, минимизировав риски быть обнаруженными российскими спецслужбами.

Газета The New York Times отмечает, что ЦРУ впервые опубликовало обращение на русском языке. Издание полагает, что разведуправление прежде всего заинтересовано в правительственных чиновниках РФ, имеющих доступ к секретной информации.

Видео: Central Intelligence Agency / YouTube
Контекст:

На момент публикации новости ролик на YouTube-канале ЦРУ просмотрели почти 10 тыс. раз. Такие же инструкции ведомство опубликовало в Facebook и Instagram.

Теги: Россия, США, ЦРУ, вторжение, российская агрессия, война России против Украины
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