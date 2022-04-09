Въезд в Пущу-Водицу ограничен на неопределенное время

Как долго будет ограничен въезд в Пущу-Водицу, пока неизвестно Фото: pravda.com.ua

Об этом председатель Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик сообщил в Facebook 8 апреля.

"Военное руководство приняло решение об ограниченном въезде на территорию Пущи, и связано оно с огромным количеством объективных факторов, ряд из которых я, к сожалению, не имею права озвучивать. Наш район взял на себя значительную часть удара, полученного Киевом, поэтому в первую очередь въезд запрещен, чтобы дать время саперам разминировать территории. Точного срока запрета пока нет, ведь объем работы просто колоссальный: проверить дома, улицы, пепелища, лесополосы и очистить их от снарядов, гранат, мин и растяжек и даже тел", – написал он.

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