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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Виктор Ерофеев: У Путина гопническая философия. Это кладбище детских обид и переживаний

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Ерофеев о Путине: Здесь кладбище детских обид, кладбище детских переживаний. И с другой стороны, надо сказать, довольно отчаянная, мужественная позиция
Ерофеев о Путине: Здесь кладбище детских обид, кладбище детских переживаний. И с другой стороны, надо сказать, довольно отчаянная, мужественная позиция
Скриншот: DW на русском / YouTube

У президента России Владимира Путина философия гопника, считает российский писатель Виктор Ерофеев. Об этом он рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в ответ на просьбу провести параллели между Путиным и советским диктатором Иосифом Сталиным.

Отец Ерофеева – советский дипломат Владимир Ерофеев – был помощником Вячеслава Молотова и личным переводчиком Сталина. 

"Вы мне рассказывали в интервью, которое мы много лет назад делали, что отец был очень тонким человеком, очень хорошо понимавшим суть советской системы. Он же вам много рассказывал о системе, о вождях... Как вы считаете, что-то изменилось с тех пор? Если провести параллели между Сталиным и Путиным", – спросил журналист. 

"Я думаю, хорошо, что отец не дожил до 24 февраля. Потому что его бы просто разорвало на части. Он уже много лет был человеком демократических взглядов. Он всегда был очень тонким человеком. Просто в какой-то юношеский момент он считал, что эта утопия коммунистическая, несмотря на все чудовищности, может продвинуть людей в сторону, я бы сказал, метафизической однозначности, к добру. Но этого, как мы знаем с вами, не получилось. И здесь очень большая разница между Сталиным и Путиным. Потому что в этот раз утопии не существует", – ответил Ерофеев. 

По его мнению, у Путина идеология существует "с большими дырами", которые "трудно зашивать". 

"Она очень дырявая. И, по сути дела, изменчива в связи с этими этапами военных действий. Поэтому, в общем, здесь больше торжествует дворовая философия гопнического размаха. У Сталина все-таки было семинарское воспитание. Как-никак, он выстраивал новую... Он был Мичуриным в политике. Тут лишние ветки отстригать, что-то вырастить... Он папу как раз любил и считал, что такая ветка должна размножаться и плодить новые фрукты-овощи. А здесь, в общем-то, ничего нет в этом плане. Здесь гопническая философия, которая говорит обиженным… Здесь кладбище детских обид, кладбище детских переживаний. И с другой стороны, надо сказать, довольно отчаянная, мужественная позиция. Если ты достаешь финку, то ты знаешь, что и другой достанет финку", – продолжил писатель. 

По его словам, Путин не откажется от своих целей в войне.

"Запад очень неправ, когда считает, что можно дать слабину. Тут будет метафизика до конца, включая бомбу, включая все что угодно. Пощады никому не будет. Потому что, как ни странно, гопничество превратилось в новое божество. Собственно, об этом я написал книгу в продолжение "Хорошего Сталина" – "Великий гопник". Конечно, удивительно, как на этой равнине выросли такие сорняки. И их, в общем-то, миллионы. И они, конечно, дают поддержку главному человеку", – сказал он.  

Виктор Ерофеев: Русская литература во многом виновата – она очень подняла маленького человека. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Иосиф Сталин, демократия, Виктор Ерофеев, философия, диктатор
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