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Виктор Ерофеев: Украинцы, в отличие от россиян, – это люди, пригретые солнцем, а не опаленные зверским "солнцем" ГУЛАГа

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Ерофеев назвал "натянутым" утверждение, что украинцы и россияне - "один народ"
Ерофеев назвал "натянутым" утверждение, что украинцы и россияне - "один народ"
Фото: wikipedia.org

Украинцы сильно отличаются от россиян. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил российский писатель Виктор Ерофеев, рассуждая о войне России против Украины.

"Занимаясь книгой "Великий гопник" [о президенте РФ Владимире Путине], я смотрел на русские пословицы, поговорки. И, конечно, поражает страшный негативизм по отношению к жизни. И ты вылезаешь из жизни озлобленный, недовольный. И здесь, конечно, очень сильное отличие от Украины", – сказал он.

Писатель отметил, что его вторая жена и 17-летняя дочь Майя – украинки.

"Надо сказать, что в Украине все-таки торжествовало некое подобие гедонизма, жизнерадостности. То ли это было солнце, то ли земля плодородная, то ли все вместе, то ли Киев был частичкой европейской культуры до революции и дальше... Я очень люблю Украину. Поэтому для меня сегодняшнее положение еще и личная трагедия", – подчеркнул Ерофеев.

По его словам, важно, что "эта горечь жизни сожгла представление о собственности, сожгла представление о труде".

"Если мы упираемся в жесткую анекдотическую историю, где видим, что украинец умеет быть собственником: "Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать"... Если говорить серьезно – это ошибочное ироническое представление. Война заставляет очень много вещей переоценить, переосмыслить. [...] Вам, [украинцам], каким-то образом удалось сохранить кусочек солнца в душе... Солнце – очень продлевающий жизнь элемент", – объяснил Ерофеев.

Он отметил также, что в Украине есть "поразительная песенная культура".

"И когда сейчас говорят, что это один и тот же народ… Понятно, что много всего говорят, что необходимо для войны, а не для мира. Конечно, эта вещь натянута. Потому что украинцы – и восточные, и западные, и те, кто живет в Одессе, – это люди, пригретые солнцем, а не опаленные зверским "солнцем" ГУЛАГа", – заявил писатель.

Виктор Ерофеев: Русская литература во многом виновата – она очень подняла маленького человека. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Ерофеев родился в 1947 году в Москве в семье советского дипломата Владимира Ерофеева и переводчицы Галины Ерофеевой. Часть детства провел с родителями в Париже. Окончил филологический факультет Московского государственного университета и аспирантуру Института мировой культуры.

В 1979 году был исключен из Союза писателей СССР за организацию в самиздате альманаха "Метрополь". До 1988 года его книги в Советском Союзе не издавались.

Известность получил в 1973 году после публикации эссе о творчестве маркиза де Сада в журнале "Вопросы литературы". Самые известные произведения писателя – "Русская красавица" (1990), "Мужчины" (1997), "Русские цветы зла" (1999) и "Хороший Сталин" (2004).

Ерофеев – член Русского ПЕН-центра, лауреат премии имени Набокова (1992), кавалер французского Ордена искусств и литературы (2006). 

Сейчас Ерофеев живет в Германии. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, война, Виктор Ерофеев, украинцы, война России против Украины, писатель, ГУЛАГ, творчество, россияне
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