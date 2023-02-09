Виктор Ерофеев: Украинцы, в отличие от россиян, – это люди, пригретые солнцем, а не опаленные зверским "солнцем" ГУЛАГа

"Занимаясь книгой "Великий гопник" [о президенте РФ Владимире Путине], я смотрел на русские пословицы, поговорки. И, конечно, поражает страшный негативизм по отношению к жизни. И ты вылезаешь из жизни озлобленный, недовольный. И здесь, конечно, очень сильное отличие от Украины", – сказал он.

Писатель отметил, что его вторая жена и 17-летняя дочь Майя – украинки.

"Надо сказать, что в Украине все-таки торжествовало некое подобие гедонизма, жизнерадостности. То ли это было солнце, то ли земля плодородная, то ли все вместе, то ли Киев был частичкой европейской культуры до революции и дальше... Я очень люблю Украину. Поэтому для меня сегодняшнее положение еще и личная трагедия", – подчеркнул Ерофеев.

По его словам, важно, что "эта горечь жизни сожгла представление о собственности, сожгла представление о труде".

"Если мы упираемся в жесткую анекдотическую историю, где видим, что украинец умеет быть собственником: "Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать"... Если говорить серьезно – это ошибочное ироническое представление. Война заставляет очень много вещей переоценить, переосмыслить. [...] Вам, [украинцам], каким-то образом удалось сохранить кусочек солнца в душе... Солнце – очень продлевающий жизнь элемент", – объяснил Ерофеев.

Он отметил также, что в Украине есть "поразительная песенная культура".

"И когда сейчас говорят, что это один и тот же народ… Понятно, что много всего говорят, что необходимо для войны, а не для мира. Конечно, эта вещь натянута. Потому что украинцы – и восточные, и западные, и те, кто живет в Одессе, – это люди, пригретые солнцем, а не опаленные зверским "солнцем" ГУЛАГа", – заявил писатель.

Виктор Ерофеев: Русская литература во многом виновата – она очень подняла маленького человека. Читайте полную версию интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube