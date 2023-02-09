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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Виктор Ерофеев о войне в Украине: Мы увидели абсолютную бесчеловечность. Она настолько пронизывающая, что берет оторопь

 
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Ерофеев: Сказка стала жестокой реальностью
Ерофеев: Сказка стала жестокой реальностью
Фото: wikipedia.org

С началом войны, которую развязала Россия в Украине, в обществе появилось большое количество представлений о жизни, отличающихся от гуманных. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский писатель Виктор Ерофеев.

"Они всегда были, безусловно, но мы как современники увидели эту абсолютную бесчеловечность. Это настолько пронизывающая бесчеловечность, что берет оторопь: "Подождите. Тогда что мы знаем про человека?" Ведь даже древние греки пытались до нас достучаться: "Боги могут все разорвать и нарушить". А мы говорим, что это мифы, сказки. Сказка стала жестокой реальностью", – сказал он.

Писатель отметил, что Россия во второй раз испытывает крушение либерализма.

"Первый – в октябре 1917 года. Они не справились. Были интересные, сильные ребята – не справились. Разгромили… Те откатились в разные стороны или сошли на нет. И второй раз – 24 февраля – мы испытали крах либерализма, который до сих пор плохо осознается", – сказал Ерофеев.

Виктор Ерофеев: Русская литература во многом виновата – она очень подняла маленького человека. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Ерофеев родился в 1947 году в Москве в семье советского дипломата Владимира Ерофеева и переводчицы Галины Ерофеевой. Часть детства провел с родителями в Париже. Окончил филологический факультет Московского государственного университета и аспирантуру Института мировой культуры.

В 1979 году был исключен из Союза писателей СССР за организацию в самиздате альманаха "Метрополь". До 1988 года его книги в Советском Союзе не издавались.

Известность получил в 1973 году после публикации эссе о творчестве маркиза де Сада в журнале "Вопросы литературы". Самые известные произведения писателя – "Русская красавица" (1990), "Мужчины" (1997), "Русские цветы зла" (1999) и "Хороший Сталин" (2004). Он является членом Русского ПЕН-центра, лауреатом премии имени Набокова (1992), кавалером французского Ордена искусств и литературы (2006).

Сейчас Ерофеев живет в Германии.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Виктор Ерофеев, война России против Украины, россияне
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