Виктор Ерофеев о войне в Украине: Мы увидели абсолютную бесчеловечность. Она настолько пронизывающая, что берет оторопь

"Они всегда были, безусловно, но мы как современники увидели эту абсолютную бесчеловечность. Это настолько пронизывающая бесчеловечность, что берет оторопь: "Подождите. Тогда что мы знаем про человека?" Ведь даже древние греки пытались до нас достучаться: "Боги могут все разорвать и нарушить". А мы говорим, что это мифы, сказки. Сказка стала жестокой реальностью", – сказал он.

Писатель отметил, что Россия во второй раз испытывает крушение либерализма.

"Первый – в октябре 1917 года. Они не справились. Были интересные, сильные ребята – не справились. Разгромили… Те откатились в разные стороны или сошли на нет. И второй раз – 24 февраля – мы испытали крах либерализма, который до сих пор плохо осознается", – сказал Ерофеев.

Виктор Ерофеев: Русская литература во многом виновата – она очень подняла маленького человека. Читайте полную версию интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube