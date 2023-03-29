Военная разведка Украины показала работу своих снайперов под Бахмутом. Видео

"Снайперы ГУР МО Украины ликвидируют врагов под Бахмутом: ожидают, обнаруживают и уничтожают российских окупантов", – сказано в сообщении.
В видео показана работа снайперов в городской застройке на небольшой дистанции.
ГУР МО в ролике напомнило оккупантам, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливая расплата.
По данным Генштаба ВСУ на утро 28 марта 2023 года с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 171 730 российских оккупантов (600 – за последние сутки), 3602 танка, 6966 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой техники.