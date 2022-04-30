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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Воинственный", "безнравственный", "жестокий". Спикер Пентагона эмоционально высказался о Путине. Видео

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Кирби стучал по трибуне, когда говорил о лжи Кремля про "угрозу от Украины"
Кирби стучал по трибуне, когда говорил о лжи Кремля про "угрозу от Украины"
Фото: EPA

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби обвинил президента России Владимира Путина в жестокости и безнравственности, говоря о военных преступлениях российской армии в Украине. Стенограмма его пресс-конференции 29 апреля была опубликована на сайте Пентагона, фрагмент видео с самой эмоциональной частью выступления опубликовал канал CNBC.

У него спросили, не преувеличен ли страх перед российским ядерным оружием.

"Если у вас есть страна размером с Россию, с ядерным арсеналом такого размера и возможностей, и лидер, столь явно воинственный, как Владимир Путин, следует серьезно отнестись к эскалационной риторике, которую он и его лидеры использовали в последнее время. Как бы безответственно для него ни было использовать эту риторику, было бы столь же безответственно с нашей стороны не воспринимать ее всерьез", – отметил спикер.

Кирби также назвал "странными" и "нелепыми" заявления российской стороны о нацистах в Украине и о том, что США или страны Запада угрожают России, и отметил, что не знает, какую именно информацию получает Путин от своих приближенных "для обоснования этих нелепых заявлений".

Он не смог справиться с эмоциями, когда его спросили, рационально ли Путин действует.

"Трудно смотреть на то, что он делает в Украине, что его силы делают в Украине, и думать, что этичный, нравственный человек смог бы это оправдать. Трудно смотреть на... извините. Трудно смотреть на некоторые снимки и при этом думать, что перед вами последствия действий здравомыслящего, серьезного и зрелого руководителя. Я не могу говорить о его психологии, но я думаю, что мы все можем говорить о его безнравственности", – сказал Кирби.

Журналисты отметили, что обычно официальный представитель Пентагона, профессиональный военный, который "многое видел", не реагировал таким образом даже на вещи, которые сложно представить. Он извинился за то, что поддался эмоциям.

"Трудно смотреть на это и тяжело согласиться с его чушью о нацизме в Украине, и о защите русских в Украине, и о защите национальных интересов России, когда никому из них – никому из них Украина не угрожала", – сказал Кирби.

При этом он стучал по трибуне, чтобы подчеркнуть свои слова.

"Трудно сопоставить эту риторику с тем, что он на самом деле делает в Украине – с невинными людьми, которым стреляют в затылок, связав им за спиной руки; с убитыми беременными женщинами; с бомбами по больницам. Это просто бессовестно. Я просто не в состоянии понять, как могут быть связаны эти вещи", – подчеркнул Кирби.

По его словам, в США понимали, что Путин "способен добиваться того, что, как он считает, является национальным интересом России, с оружием и жестокой решимостью", но не могли заранее оценить "степень насилия, жестокости и, как я сказал, безнравственности в отношении невинных людей, мирных жителей, гражданских лиц; полное пренебрежение к жизням, которые он забирал".

Кирби подчеркнул, что российские войска "даже не пытаются точно прицеливаться".

"Даже если бы вы смогли найти способ рационализировать то, что он делает, что, конечно, неприемлемо, но, допустим, гипотетически вы убедили себя, что эта война оправданна. Невозможно смотреть на то, как он ведет ее, на то, что делают его войска, и прийти к выводу, что это оправданно. Это просто жестокость самого холодного и самого развращенного вида", – резюмировал Кирби.

Спикер Пентагона также несколько раз повторил, что он "не психолог" и не может давать оценок состоянию Путина. Он также отказался называть действия РФ в Украине геноцидом, отметив, что оценка такого рода – не в компетенции минобороны, но подчеркнул, что российские войска, несомненно, совершили военные преступления.

ВИДЕО
Видео: CNBC Television / YouTube

Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя выступление Кирби, назвал его высказывания "оскорбительными и неприемлемыми", сообщила пресс-служба посольства.

По его словам, от спикера Пентагона исходят "провокационные тезисы" – какие именно, Антонов уточнять не стал.

"Кирби потерял достоинство американского офицера, опустившись до площадных оскорблений. Ему должно быть стыдно за то, что запятнал честь своего мундира", – заявил российский дипломат.

Теги: Россия, Владимир Путин, Пентагон, Анатолий Антонов, преступление, война России против Украины, Джон Кирби, российские военные
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