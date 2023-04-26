Волонтеры "Украинской команды" привезли на передовую Starlink и дроны Mavic с приборами ночного видения

Артур Палатный (второй справа на фото) рассказал о поездке к украинским военным на линии фронта Скриншот: Волонтерський штаб «Українська команда» / Facebook

Об этом сообщили на странице волонтерского штаба в Facebook 26 апреля.

"Вернулись с передовой. Посетили позиции 72-й ОМБр имени Черных запорожцев и 242-го батальона 241-й бригады в Донецкой области. Вещи, которые мы привезли, – это Starlink и дроны Mavic, большинство из которых оснащены приборами ночного видения", – рассказал глава "Украинской команды" Артур Палатный.

По его словам, благодаря переданной помощи украинские защитники смогут круглосуточно выполнять боевые задачи "и днем, и ночью иметь глаза и уши, чтобы наша арта разбивала этих подонков".

"Я уверен, в ближайшее время все населенные пункты нашего государства будут освобождены от врага – так называемая "вторая армия мира" будет бежать. Друзья, мы обязательно победим! Уже побеждаем!" – добавил Палатный.

Согласно релизу, "Украинская команда" уже собрала почти 2 млн грн на 100 дронов-камикадзе с персональными посланиями оккупантам от граждан, которые перечисляли средства.