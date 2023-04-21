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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Владимир Кличко вместе с волонтерами "Украинской команды" привезли броневик бойцам 204-го батальона

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Переданный броневик украинского производства
Переданный броневик – украинского производства
Скриншот: uateam.org

Украинский боксер Владимир Кличко и волонтеры "Украинской команды" передали бойцам 204-го Отдельного батальона территориальной обороны Киева броневик, который помог приобрести брат мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.

"Волонтеры "Украинской команды" вместе с Владимиром Кличко приехали в расположение 204-го батальона киевской теробороны с подарками. Привезли новый броневик "Кобра". Он вмещает 10 человек и способен защитить бойцов от автоматных очередей, мин и засад. Так что такой броневик очень нужен на передовой", – говорится в сообщении "Украинской команды".

О таком броневике просили бойцы 204-го батальона, когда волонтеры "Украинской команды" и Владимир Кличко привозили им разведывательные дроны. О потребностях защитников узнал Владимир Кличко и помог приобрести этот броневик, сообщает "Украинская команда". При этом командир 204-го батальона Сергей Горохивский отметил, что это было сделано очень оперативно.

"Такой скорости реализации проекта за историю нашего батальона еще не было", – сказал он.

Владимир Кличко подчеркнул, что этот броневик – украинского производства.

"Этот броневик сделан в Украине. Это мы, украинцы, делаем это. И делаем быстро. И, кстати, в этом авто очень много классных вещей", – отметил он.

Также Кличко передал бойцам разведывательные беспилотники и поблагодарил "Украинскую команду" за совместную работу.

"Мы не одни. Свободный мир знает, что мы здесь, в Украине, боремся не только за нашу жизнь и нашу свободу, но и за их. И потому только вместе. С "Украинской командой". Это все совместная работа. И вам благодарность, Артур Леонидович, что мотивировали", – заявил Владимир Кличко.

Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный подчеркнул, что "Украинская команда" и дальше будет помогать украинским защитникам.

"Хочу пожелать от "Украинской команды", всех киевлян, всех украинцев: оставайтесь живыми и здоровыми. А "Украинская команда" и дальше будет помогать нашим бойцам. Вместе мы обязательно победим. Уже побеждаем. Слава Украине!" – подчеркнул Артур Палатный.

https://www.facebook.com/uateam2022/videos/194394426724805/

Раньше "Украинская команда" и Владимир Кличко передали бойцам 204-го Отдельного батальона территориальной обороны города Киева 10 беспилотников, а 18-й Отдельной бригаде армейской авиации имени Игоря Сикорского – шлемы для пилотов. Также "Украинская команда" передала на передовую уже несколько десятков дронов-камикадзе со "взрывными посланиями" оккупантам от украинцев, которые донатили на эти беспилотники.

Теги: Владимир Кличко, Артур Палатный, бронетехника, волонтеры
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