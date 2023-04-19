Пентагон подтвердил прибытие первых БМП Bradley в Украину

"Да, мы можем подтвердить, что часть Bradley прибыла", – заявил Дитц.
Это первое официальное подтверждение американской стороной прибытия этих БМП в Украину.
Когда БМП прибыли в Украину и в каком количестве, Дитц не сказал, переадресовав журналистов с этими вопросами в Министерство обороны Украины.
Издание напоминает, что США пообещали передать Украине 113 БМП Bradley, включая 109 единиц модификации M2A2-ODS-SA и четыре машины версии BFIST.
17 апреля Министерство обороны Украины в Twitter показало фотографию M2 Bradley в украинском камуфляжном окрасе "пиксель", но не уточнило, где сделан снимок.
M2 Bradley – боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Как пишет Bloomberg, Bradley может обеспечить значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк. Он вооружен 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW.
4 января президент США Джо Байден сообщил, что в Штатах обсуждают поставки М2 Bradley Вооруженным силам Украины. 5 января он подтвердил, что такое решение принято.
Спикер Пентагона Пэт Райдер говорил, что M2 Bradley – "это не танк, но убийца танков".
23 января в Пентагоне заявляли, что доставят в Украину Bradley в течение ближайших недель.