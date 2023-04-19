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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пентагон подтвердил прибытие первых БМП Bradley в Украину

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Первые БМП Bradley уже доставлены в Украину, подтвердили в Пентагоне
Первые БМП Bradley уже доставлены в Украину, подтвердили в Пентагоне
Фото: Defense of Ukraine / Twitter

Часть бронированных машин пехоты М2 Bradley, предоставленных США в качестве военной помощи, уже прибыла в Украину, их количество не раскрывается. Информацию подтвердил представитель Пентагона Чарли Дитц 18 апреля в комментарии изданию The War Zone.

"Да, мы можем подтвердить, что часть Bradley прибыла", – заявил Дитц.

Это первое официальное подтверждение американской стороной прибытия этих БМП в Украину.

Когда БМП прибыли в Украину и в каком количестве, Дитц не сказал, переадресовав журналистов с этими вопросами в Министерство обороны Украины.

Издание напоминает, что США пообещали передать Украине 113 БМП Bradley, включая 109 единиц модификации M2A2-ODS-SA и четыре машины версии BFIST.

17 апреля Министерство обороны Украины в Twitter показало фотографию M2 Bradley в украинском камуфляжном окрасе "пиксель", но не уточнило, где сделан снимок.

Контекст:

M2 Bradley – боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Как пишет Bloomberg, Bradley может обеспечить значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк. Он вооружен 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW.

4 января президент США Джо Байден сообщил, что в Штатах обсуждают поставки М2 Bradley Вооруженным силам Украины. 5 января он подтвердил, что такое решение принято.

Спикер Пентагона Пэт Райдер говорил, что M2 Bradley – "это не танк, но убийца танков".

23 января в Пентагоне заявляли, что доставят в Украину Bradley в течение ближайших недель.

Теги: США, Пентагон, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, военная техника, военная помощь, бронетехника, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, БМП, российские оккупанты
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