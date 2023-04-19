Пентагон подтвердил прибытие первых БМП Bradley в Украину

Первые БМП Bradley уже доставлены в Украину, подтвердили в Пентагоне Фото: Defense of Ukraine / Twitter

"Да, мы можем подтвердить, что часть Bradley прибыла", – заявил Дитц.

Это первое официальное подтверждение американской стороной прибытия этих БМП в Украину.

Когда БМП прибыли в Украину и в каком количестве, Дитц не сказал, переадресовав журналистов с этими вопросами в Министерство обороны Украины.

Издание напоминает, что США пообещали передать Украине 113 БМП Bradley, включая 109 единиц модификации M2A2-ODS-SA и четыре машины версии BFIST.

17 апреля Министерство обороны Украины в Twitter показало фотографию M2 Bradley в украинском камуфляжном окрасе "пиксель", но не уточнило, где сделан снимок.