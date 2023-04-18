Минобороны показало БМП Bradley, перекрашенную в украинский "пиксель"

"Bradley примеряет новый наряд", – сказано в сообщении.

В Минобороны не уточнили, сделано ли фото на территории Украины или другой страны.

Bradley IFVs try on a new outfit. pic.twitter.com/OzMAF2d5tV — Defense of Ukraine (@DefenceU) April 17, 2023

имеет алюминиевый корпус и броню, способную защитить от пуль калибра 14,5 мм. Вооружена автоматической пушкой калибра 25 мм и двумя пусковыми установками BGM-71 TOW. Максимальная скорость – 60 км/ч на шоссе, 40 км/ч на бездорожье и 7,2 км/ч на плаву. Также машина способна преодолеть стену высотой до 0,91 м или ров шириной 2,5 м. Одна такая машина стоит $3,2 млн.

Bradley – американская боевая машина пехоты. Она