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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны показало БМП Bradley, перекрашенную в украинский "пиксель"

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БМП Bradley получила украинскую камуфляжную раскраску
БМП Bradley получила украинскую камуфляжную раскраску
Фото: Defense of Ukraine / Twitter

Вооруженные силы Украины уже наносят новый камуфляж на боевые машины пехоты M2 Bradley, которые в рамках военной помощи поставляют США. Фото боевой машины в таком окрасе обнародовало в Twitter 17 апреля.

"Bradley примеряет новый наряд", – сказано в сообщении.

В Минобороны не уточнили, сделано ли фото на территории Украины или другой страны.

Bradley – американская боевая машина пехоты. Она имеет алюминиевый корпус и броню, способную защитить от пуль калибра 14,5 мм. Вооружена автоматической пушкой калибра 25 мм и двумя пусковыми установками BGM-71 TOW. Максимальная скорость – 60 км/ч на шоссе, 40 км/ч на бездорожье и 7,2 км/ч на плаву. Также машина способна преодолеть стену высотой до 0,91 м или ров шириной 2,5 м. Одна такая машина стоит $3,2 млн.
Контекст:

M2 Bradley – боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Как пишет Bloomberg, Bradley может обеспечить значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк. Он вооружен 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW.

4 января президент США Джо Байден сообщил, что в Штатах обсуждают поставки М2 Bradley Вооруженными силам Украины. 5 января он подтвердил, что такое решение принято.

Спикер Пентагона Пэт Райдер говорил, что M2 Bradley – "это не танк, но убийца танков".

23 января в Пентагоне заявляли, что доставят в Украину Bradley в течение ближайших недель.

Теги: США, Украина, Пентагон, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, военная помощь, бронетехника, Ukraine, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, БМП
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