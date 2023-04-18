Минобороны показало БМП Bradley, перекрашенную в украинский "пиксель"

"Bradley примеряет новый наряд", – сказано в сообщении.
В Минобороны не уточнили, сделано ли фото на территории Украины или другой страны.
Bradley IFVs try on a new outfit. pic.twitter.com/OzMAF2d5tV— Defense of Ukraine (@DefenceU) April 17, 2023
M2 Bradley – боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Как пишет Bloomberg, Bradley может обеспечить значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк. Он вооружен 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW.
4 января президент США Джо Байден сообщил, что в Штатах обсуждают поставки М2 Bradley Вооруженными силам Украины. 5 января он подтвердил, что такое решение принято.
Спикер Пентагона Пэт Райдер говорил, что M2 Bradley – "это не танк, но убийца танков".
23 января в Пентагоне заявляли, что доставят в Украину Bradley в течение ближайших недель.