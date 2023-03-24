Война против Украины серьезно нарушила систему подготовки российских военных – британская разведка

Об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки, который 24 марта опубликовали в Twitter минобороны Великобритании.

"Хотя новой ротации войск не было отмечено, Россия, скорее всего, оставила палаточный лагерь на месте, что говорит о том, что она рассматривает возможность продолжения программы подготовки. Тот факт, что Россия прибегла к обучению своих военнослужащих на базе гораздо менее опытной белорусской армии, подчеркивает, как "специальная военная операция" России серьезно нарушила систему подготовки российских военных – инструкторы в основном были направлены в Украину", – сказано в сообщении.

По оценке британской разведки, Россия считает продолжение поддержки Беларусью войны РФ против Украины важным политическим месседжем.

Контекст:

Обух-Лесновский полигон находится в Брестской области. В релизе о посещении полигона самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко 6 января говорилось, что там размещена "российская часть совместной региональной группировки войск" РФ и Беларуси.

Лукашенко тогда отмечал, что белорусские военные, "помогая готовиться тем, кто пороха не нюхал, образно говоря, и тем, кому надо вспомнить военные навыки", тоже учатся. Там проводили учения мотострелковые, танковые подразделения и специальные войска, в том числе подразделения ПВО, сообщала пресс-служба Лукашенко.