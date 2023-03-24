ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Война против Украины серьезно нарушила систему подготовки российских военных – британская разведка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Согласно сообщению британской разведки, обучение российских военных в Беларуси демонстрирует состояние системы подготовки в армии РФ (на фото Обуз-Лесновский полигон)
Согласно сообщению британской разведки, обучение российских военных в Беларуси демонстрирует состояние системы подготовки в армии РФ (на фото – Обуз-Лесновский полигон)
Фото: president.gov.by

Россия передислоцировала из Обуз-Лесновского полигона в Беларуси не менее 1 тыс. своих военнослужащих, проходивших там подготовку, но, вероятно, оставила на полигоне палаточный городок, чтобы продолжить там программу подготовки.

Об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки, который 24 марта опубликовали в Twitter минобороны Великобритании. 

"Хотя новой ротации войск не было отмечено, Россия, скорее всего, оставила палаточный лагерь на месте, что говорит о том, что она рассматривает возможность продолжения программы подготовки. Тот факт, что Россия прибегла к обучению своих военнослужащих на базе гораздо менее опытной белорусской армии, подчеркивает, как "специальная военная операция" России серьезно нарушила систему подготовки российских военных – инструкторы в основном были направлены в Украину", – сказано в сообщении.

По оценке британской разведки, Россия считает продолжение поддержки Беларусью войны РФ против Украины важным политическим месседжем. 

Контекст:

Обух-Лесновский полигон находится в Брестской области. В релизе о посещении полигона самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко 6 января говорилось, что там размещена "российская часть совместной региональной группировки войск" РФ и Беларуси.

Лукашенко тогда отмечал, что белорусские военные, "помогая готовиться тем, кто пороха не нюхал, образно говоря, и тем, кому надо вспомнить военные навыки", тоже учатся. Там проводили учения мотострелковые, танковые подразделения и специальные войска, в том числе подразделения ПВО, сообщала пресс-служба Лукашенко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, Великобритания, военные, разведка, полигон, ротация, война России против Украины, учения
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Шрайбер записал видео в поддержку Украины: Я буду поддерживать вас до неизбежной победы. Я знаю, что этот день придет
Шрайбер записал видео в поддержку Украины: Я буду поддерживать вас до неизбежной победы. Я знаю, что этот день придет
Галина ГРИШИНА
Как определить качество рыбных консервов еще перед покупкой
Как определить качество рыбных консервов еще перед покупкой
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
25-летняя жена Касселя снялась дома в нижнем белье
25-летняя жена Касселя снялась дома в нижнем белье
"Я счастлив". Пике впервые прокомментировал разрыв с Шакирой
"Я счастлив". Пике впервые прокомментировал разрыв с Шакирой
"Бузова-рейтузова". Гордон показал ролик, в котором путинистка Бузова не смогла выговорить слово "капитулирую"
"Бузова-рейтузова". Гордон показал ролик, в котором путинистка Бузова не смогла выговорить слово "капитулирую"
Как вырастить вкусные и ароматные помидоры у себя на балконе. Лучшие сорта, правила посева и ухода
Как вырастить вкусные и ароматные помидоры у себя на балконе. Лучшие сорта, правила посева и ухода
MamaRika о путинистке Повалий: Это говно сидело в жюри и нас мочило. Тупо сливала. Эта гниль уже тогда проявлялась
MamaRika о путинистке Повалий: Это говно сидело в жюри и нас мочило. Тупо сливала. Эта гниль уже тогда проявлялась
Галина ГРИШИНА
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа
Галина ГРИШИНА
  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву
  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву
Галина ГРИШИНА
Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme
Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme
СМИ назвали шесть украинских артистов, четверо из которых займут тренерские кресла в новом сезоне шоу "Голос країни"
СМИ назвали шесть украинских артистов, четверо из которых займут тренерские кресла в новом сезоне шоу "Голос країни"
Галина ГРИШИНА
Альтернатива моркови по-корейски: французский морковный салат
Альтернатива моркови по-корейски: французский морковный салат
Галкин на концерте в США высмеял Газманова, Бабкину и Долину: Их даже жалко. Надеются, что власть заметит, а Путин же не принимает сигналов
Галкин на концерте в США высмеял Газманова, Бабкину и Долину: Их даже жалко. Надеются, что власть заметит, а Путин же не принимает сигналов
Галина ГРИШИНА
"У меня была классическая ринопластика". Жена Павлика озвучила стоимость своей пластической операции
"У меня была классическая ринопластика". Жена Павлика озвучила стоимость своей пластической операции
Выступление группы Tvorchi на "Евровидении 2023" обойдется почти в 3 млн грн. Это в два раза дороже участия Kalush Orchestra в 2022 году
Выступление группы Tvorchi на "Евровидении 2023" обойдется почти в 3 млн грн. Это в два раза дороже участия Kalush Orchestra в 2022 году
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (255649)
2
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней (131480)
3
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру" (101411)
4
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко (82824)
5
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото (79342)
6
Назван "худший цвет волос для женщин старше 40 лет". Стилист рассказала, как избежать ошибок при окрашивании седины (66351)
7
Галкин после обвинений пропагандистки Скабеевой в том, что он ей угрожает, записал видео из Сиэтла: Надеюсь порадовать самым разным юмором (49658)
8
В сети показали фото, для которых Тина Кароль позировала без бюстгальтера в тонком платье (45896)
 
 
 
 