ВСУ на юге уничтожили четыре системы С-300 и три склада с боеприпасами – ОК "Юг"

"Наши штурмовики атаковали очаги вражеского вооружения и техники в Херсонском и Каховском районах. Вертолетной парой разбит вражеский опорный пункт в оккупированной Николаевской области. Наши ракетно-артиллерийские подразделения при выполнении огневых задач плотно атаковали вражескую систему противовоздушной обороны и логистические пункты, в том числе и с боеприпасами, в Херсонском районе. Достоверно установлено, что из вражеских рядов вычеркнуто 39 рашистов, четыре зенитно-ракетные системы С-300, радиолокационную станцию "Имбирь", автоматический миномет калибра 82 мм "Василек", девять единиц бронированной и автомобильной техники", – говорится в сообщении.

Также ВСУ уничтожили три склада с боеприпасами в Приднепровском, Херсоне и Токаревке.