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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили редкую РЛС оккупантов "Репейник"

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У россиян было только 11 подобных РЛС
У россиян было только 11 подобных РЛС
Скриншот: ОК Північ / Telegram

Разведчики 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского обнаружили радиолокационную станцию российских оккупантов "Репейник" и передали координаты артиллеристам. Об этом сообщает оперативное командование "Север" в Telegram 9 апреля.

Военные из 45-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили российскую РЛС выстрелом гаубицы М777.

РЛС "Репейник" – современная российская радиолокационная станция обнаружения беспилотников. На вооружении у оккупантов – с 2022 года. По данным на январь 2023 года, россияне произвели только 11 таких станций, сообщили в ОК "Север".

Контекст:

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ по данным на 9 апреля уничтожили около 178 150 российских оккупантов, в том числе 470 – за последние сутки, сообщил Генеральный штаб ВСУ. Также за сутки уничтожено четыре боевые бронированные машины, 13 артиллерийских систем, 14 беспилотников, пять единиц специальной техники.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: артиллерия, разведчики, война России против Украины, российские оккупанты
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