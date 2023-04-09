ВСУ уничтожили редкую РЛС оккупантов "Репейник"

Военные из 45-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили российскую РЛС выстрелом гаубицы М777.



РЛС "Репейник" – современная российская радиолокационная станция обнаружения беспилотников. На вооружении у оккупантов – с 2022 года. По данным на январь 2023 года, россияне произвели только 11 таких станций, сообщили в ОК "Север".

Контекст: Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ по данным на 9 апреля уничтожили около 178 150 российских оккупантов, в том числе 470 – за последние сутки, сообщил Генеральный штаб ВСУ. Также за сутки уничтожено четыре боевые бронированные машины, 13 артиллерийских систем, 14 беспилотников, пять единиц специальной техники.