ВСУ за сутки провели 12 авиаатак позиций оккупантов. Разбиты три района сосредоточения войск РФ – Генштаб

Также подразделения ракетных войск и артиллерии украинской армии поразили три района сосредоточения живой силы противника.

В Николаевской области силами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены два российских разведывательных беспилотника Supercam S350.

Накануне Генштаб сообщал, что Военно-воздушные силы Украины нанесли удары по трем зенитным ракетным комплексам "Бук-М1-2".

Кроме того, ракетчики и артиллерия ВСУ поразили российский зенитный ракетный комплекс "Тор".