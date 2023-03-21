ВСУ за сутки провели 12 авиаатак позиций оккупантов. Разбиты три района сосредоточения войск РФ – Генштаб

Также подразделения ракетных войск и артиллерии украинской армии поразили три района сосредоточения живой силы противника.
В Николаевской области силами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены два российских разведывательных беспилотника Supercam S350.
Накануне Генштаб сообщал, что Военно-воздушные силы Украины нанесли удары по трем зенитным ракетным комплексам "Бук-М1-2".
Кроме того, ракетчики и артиллерия ВСУ поразили российский зенитный ракетный комплекс "Тор".
По состоянию на 20 марта потери российских войск в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, 165 610 человек личного состава, 3537 танков, 305 самолетов и 290 вертолетов армии РФ.