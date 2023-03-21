ВСУ за полчаса уничтожили два российских разведывательных БПЛА в Николаевской области

Об этом 20 марта в Facebook проинформировала служба по связям с общественностью воздушного командования (ВК) "Юг" ВСУ.
"20 марта с 16.00 до 16.30 в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены два российских разведывательных беспилотника Supercam S350", – сказано в сообщении.
Отмечается, что такие БПЛА "предназначены для аэрофотосъемки с целью создания высокодетальных цифровых карт, а также для проведения дистанционного воздушного мониторинга местности и объектов".
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
По данным Генштаба ВСУ на утро 20 марта, оккупанты потеряли в войне против Украины 2160 БПЛА оперативно-тактического уровня.