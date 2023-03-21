ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за полчаса уничтожили два российских разведывательных БПЛА в Николаевской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сбитые ВСУ БПЛА предназначены для аэрофотосъемки с целью создания высокодетальных цифровых карт, отметили в ВК "Юг"
Сбитые ВСУ БПЛА предназначены для аэрофотосъемки с целью создания высокодетальных цифровых карт, отметили в ВК "Юг"
Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Российские оккупанты проводят воздушную разведку юга Украины с применением беспилотников.

Об этом 20 марта в Facebook проинформировала служба по связям с общественностью воздушного командования (ВК) "Юг" ВСУ.

"20 марта с 16.00 до 16.30 в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены два российских разведывательных беспилотника Supercam S350", – сказано в сообщении.

Отмечается, что такие БПЛА "предназначены для аэрофотосъемки с целью создания высокодетальных цифровых карт, а также для проведения дистанционного воздушного мониторинга местности и объектов".

https://www.facebook.com/PvKPivden/posts/pfbid036HnBvmqRSrEbuadCyBrUsDBirFzx3HNW3W1KBHdKpwEJ9RxZHTZ3FfFYk3LVZKZPl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ на утро 20 марта, оккупанты потеряли в войне против Украины 2160 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Теги: Россия, Украина, Николаевская область, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Позитив отреагировал на слухи о романе с танцовщицей Сахневич
Позитив отреагировал на слухи о романе с танцовщицей Сахневич
Галина ГРИШИНА
Как быстро приготовить кофе со сгущенным молоком и льдом. Рецепт холодного напитка
Как быстро приготовить кофе со сгущенным молоком и льдом. Рецепт холодного напитка
Галина ГРИШИНА
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки
Димопулос высказалась о Джеджуле после того, как он заявил о "принципиальных разногласиях политического характера" с их сыном
Димопулос высказалась о Джеджуле после того, как он заявил о "принципиальных разногласиях политического характера" с их сыном
Галина ГРИШИНА
Как выращивать рукколу, чтобы ее листья не горчили. Главные правила
Как выращивать рукколу, чтобы ее листья не горчили. Главные правила
Галина ГРИШИНА
41-летняя Брежнева показала, как изменилась за последние пять лет
41-летняя Брежнева показала, как изменилась за последние пять лет
Галина ГРИШИНА
"Ребята, ну что с головой?" Макаревич рассказал, что в РФ устроили всенародное голосование о его дальнейшей судьбе в стране
"Ребята, ну что с головой?" Макаревич рассказал, что в РФ устроили всенародное голосование о его дальнейшей судьбе в стране
  "Это настолько вкусно, что можно готовить каждый день". Простой рецепт куриных шницелей
  "Это настолько вкусно, что можно готовить каждый день". Простой рецепт куриных шницелей
Галина ГРИШИНА
На музыкальном фестивале в США выступили украинские группы Kazka, Kalush Orchestra, Balaklava Blues. Фото
На музыкальном фестивале в США выступили украинские группы Kazka, Kalush Orchestra, Balaklava Blues. Фото
Галина ГРИШИНА
Как вырастить вкусные огурцы без горечи. Три главных совета
Как вырастить вкусные огурцы без горечи. Три главных совета
Галина ГРИШИНА
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем
Галина ГРИШИНА
Главный весенний тренд – "фаллические цветочные мотивы". Как это выглядит на звездах. Фото
Главный весенний тренд – "фаллические цветочные мотивы". Как это выглядит на звездах. Фото
Галина ГРИШИНА
Минимализм или блеск. Какие серьги выбрать в 2023 году
Минимализм или блеск. Какие серьги выбрать в 2023 году
"Изменяли ли мне? Я не ловила, а как на самом деле – кто знает". Бывшая жена Остапчука заявила, что никогда не изменяла в отношениях
"Изменяли ли мне? Я не ловила, а как на самом деле – кто знает". Бывшая жена Остапчука заявила, что никогда не изменяла в отношениях
Галина ГРИШИНА
Чем удобрять луковичные растения, чтобы получить самые красивые цветы
Чем удобрять луковичные растения, чтобы получить самые красивые цветы
Рианна, Леди Гага, Честейн и другие. Как выглядят звезды с самым трендовым цветом помады в этом сезоне. 10 фото
Рианна, Леди Гага, Честейн и другие. Как выглядят звезды с самым трендовым цветом помады в этом сезоне. 10 фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (64253)
2
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (32883)
3
"Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья (30200)
4
"Это вообще смешно". Полякова объяснила, почему не считает Тину Кароль своей конкуренткой по шоу-бизнесу (16120)
5
Пугачева высказалась о Валерии Меладзе, который оправдался за слова "Слава Украине!" (15581)
6
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (15577)
7
Дорофеева в трикотажной майке и со стразами на носу станцевала перед камерой. Видео (13591)
8
55-летний Остап Ступка рассказал, как познакомился с третьей женой, которая младше его на 20 лет. Фото (12312)
 
 
 
 