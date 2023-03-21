ВСУ за полчаса уничтожили два российских разведывательных БПЛА в Николаевской области

Сбитые ВСУ БПЛА предназначены для аэрофотосъемки с целью создания высокодетальных цифровых карт, отметили в ВК "Юг" Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Об этом 20 марта в Facebook проинформировала служба по связям с общественностью воздушного командования (ВК) "Юг" ВСУ.

"20 марта с 16.00 до 16.30 в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены два российских разведывательных беспилотника Supercam S350", – сказано в сообщении.

Отмечается, что такие БПЛА "предназначены для аэрофотосъемки с целью создания высокодетальных цифровых карт, а также для проведения дистанционного воздушного мониторинга местности и объектов".