В районе Киева во время воздушной тревоги был сбит вражеский беспилотник – горадминистрация

В КГВА поблагодарили ПВО за уничтожение БПЛА Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

"Во время крайней воздушной тревоги в воздушном пространстве севернее Киева был обнаружен вражеский объект типа БПЛА. Силами и средствами ПВО цель была уничтожена", – цитирует КГВА своего начальника Сергея Попко.

Он поблагодарил украинскую противовоздушную оборону, призвал жителей столицы "четко и неукоснительно" соблюдать требования по действиям после сигнала об угрозе воздушных ударов.

Тревога продолжалась в Киеве с 15.39 по 15.56.