ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В районе Киева во время воздушной тревоги был сбит вражеский беспилотник – горадминистрация

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В КГВА поблагодарили ПВО за уничтожение БПЛА
В КГВА поблагодарили ПВО за уничтожение БПЛА
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

20 марта на севере Киева силы противовоздушной обороны сбили беспилотник российских оккупантов. Об этом проинформировала в Telegram Киевская городская военная администрация (КГВА).

"Во время крайней воздушной тревоги в воздушном пространстве севернее Киева был обнаружен вражеский объект типа БПЛА. Силами и средствами ПВО цель была уничтожена", – цитирует КГВА своего начальника Сергея Попко.

Он поблагодарил украинскую противовоздушную оборону, призвал жителей столицы "четко и неукоснительно" соблюдать требования по действиям после сигнала об угрозе воздушных ударов.

Тревога продолжалась в Киеве с 15.39 по 15.56.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В первые недели полномасштабной войны оккупанты приблизились к Киеву, но были отброшены силами обороны.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Столицу Украины российская армия регулярно пытается обстреливать ракетами и запускает дроны-камикадзе. Большинство вражеских объектов сбивает ПВО.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, война, ПВО, беспилотники, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Минимализм или блеск. Какие серьги выбрать в 2023 году
Минимализм или блеск. Какие серьги выбрать в 2023 году
"Изменяли ли мне? Я не ловила, а как на самом деле – кто знает". Бывшая жена Остапчука заявила, что никогда не изменяла в отношениях
"Изменяли ли мне? Я не ловила, а как на самом деле – кто знает". Бывшая жена Остапчука заявила, что никогда не изменяла в отношениях
Галина ГРИШИНА
Чем удобрять луковичные растения, чтобы получить самые красивые цветы
Чем удобрять луковичные растения, чтобы получить самые красивые цветы
Рианна, Леди Гага, Честейн и другие. Как выглядят звезды с самым трендовым цветом помады в этом сезоне. 10 фото
Рианна, Леди Гага, Честейн и другие. Как выглядят звезды с самым трендовым цветом помады в этом сезоне. 10 фото
Галина ГРИШИНА
Скрипка выступил для украинских защитников в Бахмуте. Фото
Скрипка выступил для украинских защитников в Бахмуте. Фото
Галина ГРИШИНА
"Это был элитный дом в хорошем районе". Полякова рассказала, как избавилась от своей недвижимости в РФ
"Это был элитный дом в хорошем районе". Полякова рассказала, как избавилась от своей недвижимости в РФ
Галина ГРИШИНА
"Это абсолютный вкус детства, его ни с чем не спутаешь". Как приготовить пышные оладьи на кефире
"Это абсолютный вкус детства, его ни с чем не спутаешь". Как приготовить пышные оладьи на кефире
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе
Длинные ногти и яркий дизайн. Пять вариантов маникюра от Гвен Стефани. Фото
Длинные ногти и яркий дизайн. Пять вариантов маникюра от Гвен Стефани. Фото
Галина ГРИШИНА
Сколько воды нужно выпивать в сутки. Советы от эксперта
Сколько воды нужно выпивать в сутки. Советы от эксперта
Пять причесок с использованием белых искусственных цветов от вьетнамских парикмахеров
Пять причесок с использованием белых искусственных цветов от вьетнамских парикмахеров
61-летний президент Чехии Павел позировал на мотоцикле: Если бы так можно было ездить в заграничные поездки
61-летний президент Чехии Павел позировал на мотоцикле: Если бы так можно было ездить в заграничные поездки
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес на светском мероприятии выставила центральную часть бюста и бедро
53-летняя Лопес на светском мероприятии выставила центральную часть бюста и бедро
Пугачева высказалась о Валерии Меладзе, который оправдался за слова "Слава Украине!"
Пугачева высказалась о Валерии Меладзе, который оправдался за слова "Слава Украине!"
Галина ГРИШИНА
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора
Галина ГРИШИНА
  Сайрус исполнила свой хит Flowers на сцене. За четыре дня ролик собрал более 7 млн просмотров. Видео
  Сайрус исполнила свой хит Flowers на сцене. За четыре дня ролик собрал более 7 млн просмотров. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото, видео (72369)
2
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (47413)
3
"Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья (28647)
4
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье (17324)
5
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос (16442)
6
"Это вообще смешно". Полякова объяснила, почему не считает Тину Кароль своей конкуренткой по шоу-бизнесу (15555)
7
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (13631)
8
Дорофеева в трикотажной майке и со стразами на носу станцевала перед камерой. Видео (13513)
 
 
 
 