В районе Киева во время воздушной тревоги был сбит вражеский беспилотник – горадминистрация

"Во время крайней воздушной тревоги в воздушном пространстве севернее Киева был обнаружен вражеский объект типа БПЛА. Силами и средствами ПВО цель была уничтожена", – цитирует КГВА своего начальника Сергея Попко.
Он поблагодарил украинскую противовоздушную оборону, призвал жителей столицы "четко и неукоснительно" соблюдать требования по действиям после сигнала об угрозе воздушных ударов.
Тревога продолжалась в Киеве с 15.39 по 15.56.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В первые недели полномасштабной войны оккупанты приблизились к Киеву, но были отброшены силами обороны.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Столицу Украины российская армия регулярно пытается обстреливать ракетами и запускает дроны-камикадзе. Большинство вражеских объектов сбивает ПВО.