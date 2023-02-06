ВСУ за сутки разбили пункт управления оккупантов и склад боеприпасов – Генштаб

Ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины разбили пункт управления окуупантов, восемь районов сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.

В Генштабе отмечают, что армия РФ продолжает нести потери.

"В населенном пункте Васильевка Запорожской области, оккупанты обустроили местную детскую больницу под военный госпиталь для раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. Прием детей в больницу прекращен", – говорится в сообщении.