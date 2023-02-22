"Выбрать такой жизненный путь – это признак силы человека". Зеленский обратился к выпускникам военных академий

"Я поздравляю вас с тем, что вы имеете возможность сделать частью своей судьбы историческую украинскую победу. Победу, о которой мечтали люди многих поколений. Победу, которой так давно не хватало украинскому народу и нашей государственности", – сказал президент.

Он отметил, что результатом боев, в которых будут участвовать военные, должно быть то, что никто "на чужбине не будет думать, что можно напасть на Украину". Украинцы гордятся армией своей страны и силами обороны, добавил глава государства.

"И это честная гордость, ее заслужили тысячи украинских воинов своей храбростью, стойкость, точностью", – сказал он.

Президент добавил: уверен, что выпускники военных академий смогут стать такими же воинами.

Зеленский также обратился к родителям выпускников.

"Выбрать такой жизненный путь – это признак силы человека, а значит, силы семьи и характеров тех, кто близок этому человеку. Я благодарю вас, уважаемые мамы и папы наших молодых офицеров, за такое воспитание, которое позволяет им стать крепкой опорой для войска, государства и народа в такое решающие время", – сказал президент.

Выпускники пополнят коллективы боевых бригад, добавил Зеленский.

"...механизированных и мотопехотных, танковых и артиллерийских, десантно-штурмовых и горно-штурмовых, штурмовых и морской пехоты, а также воинских частей специального назначения. Некоторые из вас возглавят подразделения в только формируемых новых штурмовых бригадах. Всегда и всюду будьте храбрыми и берегите своих солдат", – сказал глава государства.