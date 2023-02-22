ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Выбрать такой жизненный путь – это признак силы человека". Зеленский обратился к выпускникам военных академий

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинцы гордятся армией своей страны, заявил Зеленский
Украинцы гордятся армией своей страны, заявил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля обратился к выпускникам Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове и Военной академии в Одессе. Видео обращения опубликовала пресс-служба главы государства в Telegram.

"Я поздравляю вас с тем, что вы имеете возможность сделать частью своей судьбы историческую украинскую победу. Победу, о которой мечтали люди многих поколений. Победу, которой так давно не хватало украинскому народу и нашей государственности", –  сказал президент.

Он отметил, что результатом боев, в которых будут участвовать военные, должно быть то, что никто "на чужбине не будет думать, что можно напасть на Украину". Украинцы гордятся армией своей страны и силами обороны, добавил глава государства.

"И это честная гордость, ее заслужили тысячи украинских воинов своей храбростью, стойкость, точностью", – сказал он.

Президент добавил: уверен, что выпускники военных академий смогут стать такими же воинами.

Зеленский также обратился к родителям выпускников.

"Выбрать такой жизненный путь – это признак силы человека, а значит, силы семьи и характеров тех, кто близок этому человеку. Я благодарю вас, уважаемые мамы и папы наших молодых офицеров, за такое воспитание, которое позволяет им стать крепкой опорой для войска, государства и народа в такое решающие время", – сказал президент.

Выпускники пополнят коллективы боевых бригад, добавил Зеленский.

"...механизированных и мотопехотных, танковых и артиллерийских, десантно-штурмовых и горно-штурмовых, штурмовых и морской пехоты, а также воинских частей специального назначения. Некоторые из вас возглавят подразделения в только формируемых новых штурмовых бригадах. Всегда и всюду будьте храбрыми и берегите своих солдат", – сказал глава государства.

Теги: Львов, Украина, Одесса, военные, Владимир Зеленский, выпускники, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа
"Люблю". Жена Усика на отдыхе в теплых краях оседлала его и зацеловала перед камерой. Видео
"Люблю". Жена Усика на отдыхе в теплых краях оседлала его и зацеловала перед камерой. Видео
Названы ведущие "Евровидения 2023". Одной из соведущих стала фронтвумен The Hardkiss Санина
Названы ведущие "Евровидения 2023". Одной из соведущих стала фронтвумен The Hardkiss Санина
Галина ГРИШИНА
Мишина в трусах подняла ногу перед зеркалом. Фото
Мишина в трусах подняла ногу перед зеркалом. Фото
  58-летняя Белуччи закрутила роман с 64-летним Бертоном – СМИ
  58-летняя Белуччи закрутила роман с 64-летним Бертоном – СМИ
Галина ГРИШИНА
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской
"На генном уровне не могу быть одинокой". Grosu прокомментировала личную жизнь после расставания с актером из РФ
"На генном уровне не могу быть одинокой". Grosu прокомментировала личную жизнь после расставания с актером из РФ
Галина ГРИШИНА
  Дорофеева исполнила мечту погибшего Героя Украины
  Дорофеева исполнила мечту погибшего Героя Украины
Каменских в Варшаве спела "Это моя ночь" на украинском языке. Видео
Каменских в Варшаве спела "Это моя ночь" на украинском языке. Видео
Галина ГРИШИНА
Парамедик Пташка подписала картину со своим изображением для благотворительного аукциона в поддержку семей защитников "Азовстали"
Парамедик Пташка подписала картину со своим изображением для благотворительного аукциона в поддержку семей защитников "Азовстали"
Галина ГРИШИНА
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери
Галина ГРИШИНА
Бекхэм рассмешил жену, жонглируя перед ней блинами. Супруга футболиста редко улыбается перед камерой. Видео
Бекхэм рассмешил жену, жонглируя перед ней блинами. Супруга футболиста редко улыбается перед камерой. Видео
Галина ГРИШИНА
Жена принца Гарри намерена судиться с авторами "Южного парка" после премьеры эпизода под названием "Тупой принц и его глупая жена"
Жена принца Гарри намерена судиться с авторами "Южного парка" после премьеры эпизода под названием "Тупой принц и его глупая жена"
Галина ГРИШИНА
Стало известно, почему жена принца Уильяма шлепнула его по ягодицам на красной дорожке премии BAFTA 2023
Стало известно, почему жена принца Уильяма шлепнула его по ягодицам на красной дорожке премии BAFTA 2023
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль снялась в шелковом платье с открытой спиной от украинского бренда за 14 тыс. грн. Фото
Тина Кароль снялась в шелковом платье с открытой спиной от украинского бренда за 14 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Полякова проведала раненых украинских защитников, которые проходят реабилитацию в центре Unbroken Ukraine
Полякова проведала раненых украинских защитников, которые проходят реабилитацию в центре Unbroken Ukraine
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс (11442)
2
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз (7142)
3
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери (5696)
4
"Шок и грусть". Умер известный украинский рок-музыкант Футорский (5223)
5
Как выглядят в одинаковых прозрачных платьях Тина Кароль и Уоллис Дэй (5029)
6
Жена принца Гарри намерена судиться с авторами "Южного парка" после премьеры эпизода под названием "Тупой принц и его глупая жена" (4071)
7
Бывшая жена Остапчука рассказала, кто виноват в их разводе (3364)
8
Журналисты побывали на родине Залужного и показали его детские и юношеские фото (3249)
 
 
 
 