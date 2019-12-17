Выданный Азербайджану блогер Исаев поддерживал боевиков на Донбассе – СМИ

Издание "Цензор.НЕТ" опубликовало видеозапись, на которой азербайджанский блогер Эльвин Исаев заявляет о поддержке боевиков на Донбассе и говорит о том, что отправляет для них автомобиль с гуманитарной помощью.

Азербайджанский блогер Эльвин Исаев, которого украинские власти депортировали в Баку, поддерживал пророссийских боевиков на Донбассе и принимал участие в сборе помощи для российских наемников. Издание "Цензор.НЕТ" опубликовало видеозапись, которая свидетельствует о его симпатиях.

"Вот небольшая, но помощь ребятам, которые там сейчас. Им сейчас очень трудно. Привет передаем в Донецк, Луганск... Держитесь. Россия с вами. Азербайджан также с вами. Мы молимся за вас, чтобы скорее в ваш дом пришел мир", – говорит Исаев на записи.

Активист остро критиковал действующего президента страны Ильхама Алиева, называл его диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане, сообщает украинская общественная организация "Центр прав человека Zmina".

Исаев жил в России с 90-х годов, в 2001 году получил гражданство РФ. Он переехал в Киев в сентябре 2019 года. Это произошло после того, как правоохранители в РФ задержали активиста, а его российский паспорт "признали недействительным" и изъяли, отмечают журналисты проекта. Исаев находился в центре временного содержания иностранцев для дальнейшей экстрадиции в Азербайджан до 11 сентября, пока Европейский суд по правам человека не запретил его выдачу властям Азербайджана.

Zmina отмечает, что Исаев исчез в Киеве 12 декабря, в последний раз его видели возле дома по проспекту Палладина в Святошинском районе, где он жил у знакомых.

По информации Государственной миграционной службы Азербайджана, 12 декабря Украина депортировала Исаева в Азербайджан. 14 декабря на основании решения Насиминского районного суда об избрании активисту меры пресечения в виде содержания под стражей, принятого в августе 2019 года, Исаева поместили в СИЗО №1 пенитенциарной службы Азербайджана.

Экстрадиция Исаева совпала по времени с визитом премьер-министра Азербайджана Али Ахмедова в Киев, сообщают активисты. Это произошло накануне поездки президента Украины Владимира Зеленского в Баку, которая запланирована на ближайшие недели, пишет "Европейская правда". По данным LB.ua, официальный визит президента Украины в Азербайджан может состояться 16–17 декабря.