ЮНЕСКО подтвердила повреждение в Украине 274 культурных объектов в результате агрессии России

Среди поврежденных объектов – 117 религиозных сооружений, 27 музеев, 98 зданий, имеющих историческую и/или художественную ценность, 19 памятников, 12 библиотек, один архив.

Больше всего поврежденных объектов в ЮНЕСКО насчитали в Донецкой (78), Харьковской (55), Киевской (38), Луганской (33) и Черниговской областях (17).

Отмечается, что предварительная оценка ущерба культурным ценностям проводжится путем перекрестной проверки сообщений об инцидентах из нескольких надежных источников.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге страны.