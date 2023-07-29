В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО для оценки последствий атак России

"Работа начата. Миссия будет фиксировать последствия атак россиян, все будет документировать", – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Миссия будет работать четыре дня – с 19-го по 23 июля.

В этот же день власти Одессы провели встречу с представителями ЮНЕСКО в мэрии, сообщал горсовет.

Контекст:

ЮНЕСКО анонсировала визит миссии в Одессу 24 июля. Связан он с самым масштабным обстрелом города Россией, который случился в ночь на 23 июля. В результате атаки погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Повреждены более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры.

В частности, сильно пострадал Спасо-Преображенский собор УПЦ МП. По данным горсовета Одессы, собор может обрушиться.

Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.

В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.