Ющенко об Украине: Квазинация становится нацией

"Когда мы говорим о днях сегодняшних, я бы сказал, что то, что меня больше всего радует, – я вижу, как квазинация становится нацией. Мы сегодня побеждаем не потому, что у нас лучшее оружие. [...] Если у тебя нет духа борьбы, если у тебя нет ключевой мотивации, как вернуть ценность, территориальное единство, какое тебе оружие нужно?" – сказал он.

Экс-президент считает, что украинцам следует стать "нацией, говорящей одним голосом".

"Наибольшие хлопоты, которые мы переживали, – это та привнесенная московская колониальная политика, которая всегда украинцев дробила. По церкви – давайте мы пополам вас перепилим, по языку – давайте пополам, по театру – давайте пополам, по газетам – давайте две трети попилим, пусть там "великий русский язык", а там "наречие" будет украинское и так далее", – объяснил Ющенко.

Он подчеркнул, что сегодня многое изменилось.

"Мы сегодня находимся на взлете глубокого национального осознания, находимся на взлете колоссальной внутренней интеграции. Мы многому уже по ускоренному методу учимся. Мы по-другому смотрим на язык, мы по-другому смотрим на московскую церковь, мы по-другому смотрим на московскую книгу, московскую газету, московское слово, московский театр, на то, что раньше было", – отметил Ющенко.

По его словам, в Украине "весь восток жил в чужом пространстве, среди чужих памятников, среди чужих библиотек, театров".

"Поэтому в целом я понимаю, что мы даже за эти шесть месяцев войны очень прибавили во всеукраинском всеобучении, мы очень добавили в понимании, кто мы такие, почему мы украинцы. [...] Как нация мы хорошо учимся, мы много более сильного, более лучшего добавляем к своему пониманию, кто мы есть", – сказал экс-президент.

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