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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ющенко об Украине: Квазинация становится нацией

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Ющенко заявил, что весь восток Украины "жил в чужом пространстве"
Ющенко заявил, что весь восток Украины "жил в чужом пространстве"
Фото: Віктор Ющенко / Facebook

В ходе противостояния открытой российской агрессии украинцы показали себя настоящей нацией. Об этом бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 25 августа.

"Когда мы говорим о днях сегодняшних, я бы сказал, что то, что меня больше всего радует, – я вижу, как квазинация становится нацией. Мы сегодня побеждаем не потому, что у нас лучшее оружие. [...] Если у тебя нет духа борьбы, если у тебя нет ключевой мотивации, как вернуть ценность, территориальное единство, какое тебе оружие нужно?" – сказал он.

Экс-президент считает, что украинцам следует стать "нацией, говорящей одним голосом".

"Наибольшие хлопоты, которые мы переживали, – это та привнесенная московская колониальная политика, которая всегда украинцев дробила. По церкви – давайте мы пополам вас перепилим, по языку – давайте пополам, по театру – давайте пополам, по газетам – давайте две трети попилим, пусть там "великий русский язык", а там "наречие" будет украинское и так далее", – объяснил Ющенко.

Он подчеркнул, что сегодня многое изменилось.

"Мы сегодня находимся на взлете глубокого национального осознания, находимся на взлете колоссальной внутренней интеграции. Мы многому уже по ускоренному методу учимся. Мы по-другому смотрим на язык, мы по-другому смотрим на московскую церковь, мы по-другому смотрим на московскую книгу, московскую газету, московское слово, московский театр, на то, что раньше было", – отметил Ющенко.

По его словам, в Украине "весь восток жил в чужом пространстве, среди чужих памятников, среди чужих библиотек, театров".

"Поэтому в целом я понимаю, что мы даже за эти шесть месяцев войны очень прибавили во всеукраинском всеобучении, мы очень добавили в понимании, кто мы такие, почему мы украинцы. [...] Как нация мы хорошо учимся, мы много более сильного, более лучшего добавляем к своему пониманию, кто мы есть", – сказал экс-президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ющенко был президентом Украины с января 2005 года по февраль 2010-го.

В августе 2021 года он назвал украинцев "квазинацией". "Многого, что характерно для здоровой, сильной, консолидированной нации, у нас нет. Поэтому много вопросов, которые на повестку дня следует ставить, – это как раз вопросы, относящиеся к формированию глубокого национального осознания", – говорил Ющенко.

24 февраля российская армия открыто вторглась в Украину. В апреле оккупанты были изгнаны из северных областей, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Виктор Ющенко, Украина, памятник, русский язык, война, театр, церковь, украинцы, война России против Украины, память
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