За прошлые сутки ВСУ обезвредили шесть российских дронов, склад боеприпасов и два подразделения артиллерии оккупантов – Генштаб

ВСУ нанесли успешный удар по зенитно-ракетному комплексу армии РФ, а также сбили шесть российских беспилотников разных типов.
"Подразделения ракетно-артиллерийских войск за прошедшие сутки поразили два пункта управления противника, позицию, где была сосредоточена живая сила, а также систему противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.
Также силы обороны уничтожили склад боеприпасов и два подразделения артиллерии оккупантов, добавили в Генштабе.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ силы обороны Украины уничтожили приблизительно 189 460 российских оккупантов, из них 540 – за последние сутки.