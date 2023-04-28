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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За прошлые сутки ВСУ обезвредили шесть российских дронов, склад боеприпасов и два подразделения артиллерии оккупантов – Генштаб

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27 апреля ВСУ сбили шесть вражеских беспилотников
27 апреля ВСУ сбили шесть вражеских беспилотников
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 28 апреля сообщил в Facebook.

ВСУ нанесли успешный удар по зенитно-ракетному комплексу армии РФ, а также сбили шесть российских беспилотников разных типов.

"Подразделения ракетно-артиллерийских войск за прошедшие сутки поразили два пункта управления противника, позицию, где была сосредоточена живая сила, а также систему противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

Также силы обороны уничтожили склад боеприпасов и два подразделения артиллерии оккупантов, добавили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0EiJPLkBnj4jKboFGrcRJDQAXpseV4x6aonuvhFvK4bgRUZ395CuHHxDT2mFuMnxwl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ силы обороны Украины уничтожили приблизительно 189 460 российских оккупантов, из них 540 – за последние сутки.

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, боеприпасы, артиллерия, беспилотники, война России против Украины, ракеты, потери армии России
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