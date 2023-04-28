За прошлые сутки ВСУ обезвредили шесть российских дронов, склад боеприпасов и два подразделения артиллерии оккупантов – Генштаб

ВСУ нанесли успешный удар по зенитно-ракетному комплексу армии РФ, а также сбили шесть российских беспилотников разных типов.

"Подразделения ракетно-артиллерийских войск за прошедшие сутки поразили два пункта управления противника, позицию, где была сосредоточена живая сила, а также систему противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

Также силы обороны уничтожили склад боеприпасов и два подразделения артиллерии оккупантов, добавили в Генштабе.