За сутки энергетики вернули свет 39 тыс. семей в Киевской области и на Донбассе – ДТЭК

Электромонтерам ДТЭК удалось частично восстановить электроснабжение для 12 тыс. семей в 31 населенном пункте в трех районах Киевской области: Броварском, Вышгородском и Бориспольском.

В Донецкой области ДТЭК Донецкие электросети удалось возобновить электроснабжение в 19 населенных пунктах в шести районах области – Марьинском, Славянском, Торецком, Авдеевском, Бахмутском, Константиновском для 27 тыс. семей. Об этом компания сообщила в Facebook.

В пресс-службе ДТЭК сообщили, что с начала военной агрессии вернули свет 467 тыс. семей, обесточенных из-за обстрелов оккупантов. В части населенных пунктов свет приходилось возвращать не менее двух раз из-за активных обстрелов.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает Вооруженными силами Украины и Территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", – отметили в ДТЭК.