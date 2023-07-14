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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Забужко и Сенцову вручили ордена Почетного легиона

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Посол Франции в Украине заявил, что Забужко и Сенцова знают и во Франции, и в Европе
Посол Франции в Украине заявил, что Забужко и Сенцова знают и во Франции, и в Европе
Фото: life.pravda.com.ua

Писательница Оксана Забужко и режиссер, военнослужащий Вооруженных сил Украины Олег Сенцов получили высшие награды Франции – ордена Почетного легиона. Награды 14 июля им вручил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Награждение проходило на территории возле Софийского собора в Киеве. Об этом сообщила журналистка Мирослава Барчук в Facebook. Также награждение анонсировало посольство Франции в Украине в Twitter.

Барчук отметила, что награды они получили в День свободы Франции.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=6556737644389870&id=100001610979982

Посол Франции в Украине подчеркнул, что Забужко – известная во всем мире писательница, которая борется за украинский язык и культуру. Сенцова он назвал символом "украинского бескомпромиссного сопротивления".

"Их имена хорошо известны во Франции и в Европе. Они оба сейчас воюют за свободу и независимость Украины", – сказал Этьен де Понсен.

Награды он вручил им от имени президента Франции Эммануэля Макрона.

В Facebook Сенцов выложил фото ордена и написал, что это "общая награда, всех, кто сейчас защищает Украину".

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/6494007564016058

Контекст:

Орден Почетного легиона – высшая награда во Франции, которую присуждает исключительно президент республики за военные или гражданские заслуги.

Год назад, 14 июля орден Почетного легиона вручили украинской поэтессе Лине Костенко.

9 февраля президент Франции вручил эту награду президенту Украины Владимиру Зеленскому. 

Также среди украинцев, удостоенных высшей награды Франции ордена, художник Иван Айвазовский, президент Украинского католического университета Борис Гудзяк, танцовщик и хореограф Серж Лифарь, украинский философ Мирослав Попович, первый министр иностранных дел независимой Украины Анатолий Зленко.

Теги: Франция, Оксана Забужко, Олег Сенцов, награда, Этьен де Понсен, орден, Мирослава Барчук
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