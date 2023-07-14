Забужко и Сенцову вручили ордена Почетного легиона

Посол Франции в Украине заявил, что Забужко и Сенцова знают и во Франции, и в Европе Фото: life.pravda.com.ua

Награждение проходило на территории возле Софийского собора в Киеве. Об этом сообщила журналистка Мирослава Барчук в Facebook. Также награждение анонсировало посольство Франции в Украине в Twitter.

Барчук отметила, что награды они получили в День свободы Франции.

Посол Франции в Украине подчеркнул, что Забужко – известная во всем мире писательница, которая борется за украинский язык и культуру. Сенцова он назвал символом "украинского бескомпромиссного сопротивления".

"Их имена хорошо известны во Франции и в Европе. Они оба сейчас воюют за свободу и независимость Украины", – сказал Этьен де Понсен.

Награды он вручил им от имени президента Франции Эммануэля Макрона.

En ce jour de Fête Nationale dans les jardins de la Ste-Sophie, @EdePoncins a l’honneur de remettre au nom du Président * @EmmanuelMacron , les insignes de l’Ordre national de la Légion d’Honneur à Oksana Zaboujko et Oleg Sentsov, personnalités emblématiques et éminentes * . pic.twitter.com/uVm7HoeAGm — La France en Ukraine * (@FranceenUkraine) July 14, 2023

В Facebook Сенцов выложил фото ордена и написал, что это "общая награда, всех, кто сейчас защищает Украину".