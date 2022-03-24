Закарпатская ОВА купила 12 бронированных микроавтобусов для особо важных эвакуационных операций

По словам Микиты, микроавтобусы предназначены для проведения особо важных операций, таких как эвакуация граждан в условиях ведения активных боевых действий и другие важные миссии.

"Учитывая, что колонны постоянно обстреливают, существует реальная угроза жизни наших граждан, поэтому Закарпатье не стоит в стороне. Мы помогаем защитить людей, используя все возможности", – сказал он.

Общая стоимость приобретенного автотранспорта – около 12 млн гривен. Он уже направляется к местам назначения.

Глава Закарпатья поблагодарил предпринимателей за помощь и подчеркнул, что благодаря совместным усилиям повышается общая обороноспособность армии.

"Сегодня наша область выполняет задачи, которые выходят за пределы края и помогают сохранить жизнь тысяч людей на линии столкновения", – заявил Микита.





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