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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Замкомандира 518-го батальона Алмазова: Правило такое у нашего командира: есть возможность – спи, ешь. Потому что никто не знает, что будет дальше

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Алмазова: Я не видела, чтобы кто-то падал духом, впадал в депрессию
Алмазова: Я не видела, чтобы кто-то падал духом, впадал в депрессию
Фото: Galina Almazova / Facebook

В интервью изданию "ГОРДОН" заместитель командира 518-го батальона 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Галина Алмазова рассказала о моральном духе украинских бойцов и о том, с какими бытовыми трудностями приходится сталкиваться на передовой.

"Все устали физически. Но я не видела, чтобы кто-то падал духом, впадал в депрессию. У нас в батальоне практически все люди воевавшие, добровольцы, и даже люди с инвалидностью всеми правдами и неправдами вернулись в строй. Конечно, бывает непросто. Первые полгода сон был по два или два с половиной часа, не всегда есть возможность поесть, принять душ, даже нормально сходить в туалет. О горячей воде уже никто не думает", – поделилась Алмазова.

Она отметила, что особенно важно заботиться о собственной безопасности и соблюдать установленные правила.

"Мы – как говорится, подвальные люди. Ведь если нет необходимости, мы находимся в подвале. Наружу никто не выходит – это опасно. Это опыт восьми лет войны. Уже за это время и в блиндажах пожила, в окопах, подвалах, разрушенных домах. Адаптировалась. Намного легче, когда знаешь, как себя вести. Правило такое у нашего командира, он всем новеньким говорит: "Есть возможность – спи, есть возможность – ешь". Потому что никто не знает, что будет дальше. Сон на войне на вес золота. Но и к этому привыкаешь, при любой возможности стараешься поспать", – рассказала собеседница.

Замкомандира 518-го батальона Алмазова: Сын просился ко мне в подразделение, но я категорически против – мое внимание сместилось бы в сторону его безопасности. Полный текст интервью

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, военные, Вооруженные силы Украины, добровольцы, батальоны, война России против Украины, интервью, Галина Алмазова
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