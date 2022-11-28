Зеленский посетил Вышгород и показал жилой дом, поврежденный в результате атаки РФ

Зеленский осмотрел четырехэтажный жилой дом, поврежденный в результате ракетного удара РФ 23 ноября и посмотрел, как в Вышгороде работают "пункты несокрушимости", пообщался с местными жителями.

В Офисе президента проинформировали, что начальник Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил Зеленскому о масштабе разрушений, вызванных попаданием российской ракеты в жилой дом.

Зеленский в Facebook опубликовал видео с поездки, там, в частности, показан дом, поврежденный в результате обстрела.

"Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Решается вопрос обеспечения их жилищных нужд. В частности, идет подготовка программы помощи пострадавшим семьям, восстановление разрушенных и поврежденных жилищ", – говорится в релизе.

Российские оккупанты попали ракетой в жилой дом в Вышгороде 23 ноября в ходе массированной атаки на Украину. Изначально было известно о четырех погибших и 35 пострадавших. Позже стало известно, что число погибших увеличилось до шести.