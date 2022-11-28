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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский посетил Вышгород и показал жилой дом, поврежденный в результате атаки РФ

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Зеленский осмотрел дом, поврежденный в результате обстрела РФ
Зеленский осмотрел дом, поврежденный в результате обстрела РФ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября посетил Вышгород Киевской области. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Зеленский осмотрел четырехэтажный жилой дом, поврежденный в результате ракетного удара РФ 23 ноября и посмотрел, как в Вышгороде работают "пункты несокрушимости", пообщался с местными жителями. 

В Офисе президента проинформировали, что начальник Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил Зеленскому о масштабе разрушений, вызванных попаданием российской ракеты в жилой дом.

Зеленский в Facebook опубликовал видео с поездки, там, в частности, показан дом, поврежденный в результате обстрела. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/3039743192989903/

"Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Решается вопрос обеспечения их жилищных нужд. В частности, идет подготовка программы помощи пострадавшим семьям, восстановление разрушенных и поврежденных жилищ", – говорится в релизе. 

Российские оккупанты попали ракетой в жилой дом в Вышгороде 23 ноября в ходе массированной атаки на Украину. Изначально было известно о четырех погибших и 35 пострадавших. Позже стало известно, что число погибших увеличилось до шести

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Зеленский, Вышгород, война России против Украины, пострадавшие, визит, разрушения, Алексей Кулеба, восстановление
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