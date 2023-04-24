Замминистра обороны Павлюк показал, как проходят тактические занятия украинских десантников. Фото

"Приказы командиры отдают четко и профессионально, контролируя каждый этап выполнения поставленных задач. Передвижение по пересеченной местности, штурм "вражеских" позиций, стремительность и слаженность действий десантников подтвердили: каждый день учений приближает победу над российскими оккупантами", – написал Павлюк.

В сообщении отмечается, что фото подготовила служба по связям с общественностью 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ.