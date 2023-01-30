"Разоблачили хитрый замысел противника". Украинские десантники отбили атаку под Марьинкой, россияне сбежали, бросив своих погибших

Как пояснили в пресс-службе, вражеская пехота в количестве до роты пыталась незаметно приблизиться к позициям десантников, чтобы штурмом захватить их.

"Коварство замысла врага заключалось в том, что в это же время он непрерывно атаковал другие подразделения бригады, активно применяя на этих участках поддержку своей артиллерии. На этом же участке его штурмовой отряд пытался подойти "тихо", без огневой помощи своей арты", – сказано в сообщении.

Однако аэроразведка десантников вовремя заметила движение противника и нанесла огневое поражение с активным применением сбросов боеприпасов с дронов.

"Это привело к тому, что враг уже на подступах к нашему переднему краю понес потери. Огонь из стрелкового вооружения и гранатометов от маруновых беретов из Николаева завершил дело: понеся значительные потери, противник отказался от своих планов. Под прикрытием дымовой завесы оккупанты скрылись, бросив на поле боя своих погибших", – рассказали в ДШВ ВСУ.