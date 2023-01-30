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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Разоблачили хитрый замысел противника". Украинские десантники отбили атаку под Марьинкой, россияне сбежали, бросив своих погибших

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Аэроразведка не позволила россиянам подобраться к украинским позициям незамеченными
Аэроразведка не позволила россиянам подобраться к украинским позициям незамеченными
Скриншот: 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв / Facebook

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады отразили штурм россиянами нескольких позиций вблизи Марьинки Донецкой области и нанесли врагу существенные потери. Об этом сообщила 30 января пресс-служба бригады в Facebook.

Как пояснили в пресс-службе, вражеская пехота в количестве до роты пыталась незаметно приблизиться к позициям десантников, чтобы штурмом захватить их.

"Коварство замысла врага заключалось в том, что в это же время он непрерывно атаковал другие подразделения бригады, активно применяя на этих участках поддержку своей артиллерии. На этом же участке его штурмовой отряд пытался подойти "тихо", без огневой помощи своей арты", – сказано в сообщении.

Однако аэроразведка десантников вовремя заметила движение противника и нанесла огневое поражение с активным применением сбросов боеприпасов с дронов.

"Это привело к тому, что враг уже на подступах к нашему переднему краю понес потери. Огонь из стрелкового вооружения и гранатометов от маруновых беретов из Николаева завершил дело: понеся значительные потери, противник отказался от своих планов. Под прикрытием дымовой завесы оккупанты скрылись, бросив на поле боя своих погибших", – рассказали в ДШВ ВСУ.

https://www.facebook.com/79AMBUA/videos/1605525049895362/

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Угледара Донецкой области. 

Теги: Донецкая область, десантники, Марьинка, война России против Украины, Десантно-штурмовые войска
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