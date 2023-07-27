Запад не будет уменьшать помощь Украине, иначе это будет выглядеть, будто он слабее России – Данилов

"Я не думаю, что будет уменьшение темпов поддержки. Более того, что касается контрнаступления: это же не художественный фильм или спектакль. Это жизнь, а она тяжелая и сложная. И это фронт, если бы у наших военных была способность продвигаться быстрее, то, конечно, они это делали бы. Силы обороны делают все от них зависящее, чтобы освободить наши территории", – сказал он.

Данилов назвал "абсолютно некорректной трактовкой" оценки о якобы медленном продвижении сил обороны Украины. Он напомнил, что им противостоит довольно сильный противник с большими запасами советского оружия.

"Я не думаю, что западные партнеры будут уменьшать свою помощь. Потому что это будет выглядеть так, будто Запад слабее России. А так не может быть, потому что это совсем другие экономики. Россия эту войну не выиграет. Победа будет за нами и нашими партнерами", – подчеркнул Данилов.