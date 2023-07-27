Запад не будет уменьшать помощь Украине, иначе это будет выглядеть, будто он слабее России – Данилов

"Я не думаю, что будет уменьшение темпов поддержки. Более того, что касается контрнаступления: это же не художественный фильм или спектакль. Это жизнь, а она тяжелая и сложная. И это фронт, если бы у наших военных была способность продвигаться быстрее, то, конечно, они это делали бы. Силы обороны делают все от них зависящее, чтобы освободить наши территории", – сказал он.
Данилов назвал "абсолютно некорректной трактовкой" оценки о якобы медленном продвижении сил обороны Украины. Он напомнил, что им противостоит довольно сильный противник с большими запасами советского оружия.
"Я не думаю, что западные партнеры будут уменьшать свою помощь. Потому что это будет выглядеть так, будто Запад слабее России. А так не может быть, потому что это совсем другие экономики. Россия эту войну не выиграет. Победа будет за нами и нашими партнерами", – подчеркнул Данилов.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление отстает от графика, но идет по плану.
Издание Bild 25 июля сообщило со ссылкой на секретный документ, что в Германии якобы недовольны медленным продвижением Украины.