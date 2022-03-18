Зеленский: Атакуя Украину, Россия уничтожила все, чего достигла за 25 лет

"Я уверен, что, атакуя нас, они уничтожат все, чего российское общество достигло за прошедшие 25 лет. И вернутся туда, откуда начали когда-то подниматься, – как говорится, в "лихие 90-е". Только уже без свободы, без креативного желания миллионов людей работать ради развития своего государства. Такова будет для России цена войны против Украины", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, это будет для России болезненным падением, которое она ощутит даже несмотря на "опиум для народа" от телевизионных пропагандистов.

"Несправедливая и агрессивная война всегда имеет высокую цену для агрессора. Но что бы с ними ни случилось, это не может нас утешить. Не воскресит наших погибших. Не восстановит наши города. Не исцелит душевную рану, которая останется с нами навсегда", – добавил он.

Президент уверен, что разрушенную в Украине инфраструктуру отстроят и страна станет членом ЕС, но жизнь в ней все равно будет другой.

Война России против Украины. Главное (обновляется)