Зеленский – авторам идеи об изменении гимна Украины: А что вы в своей жизни сделали такого, чтобы у вас появилось моральное право на это?

Зеленский заявил, что не подпишет законопроекты об изменении гимна Украины, если их примет Рада Фото: EPA

"Хочу сказать несколько слов и тем политикам, некоторым депутатам Верховной Рады Украины, которые абсолютно не понимают что происходит в сердцах наших людей. Настолько не понимают, что даже придумали менять национальный гимн. У меня вопрос к этим лицам: а что вы в своей жизни сделали такого, чтобы у вас появилось моральное право изменять слова гимна? Вы что – выдающиеся поэты? Может, вы отличились чем-нибудь в боях за Украину? Или сейчас такое время пришло, что можно гимн менять, когда тебе вздумается? Успокойте эмоции. Прекратите выставлять себя дураками", – сказал он.

Президент убежден, что авторам подобных законопроектов и предложений "стоило бы взять оружие в руки и отправиться на поле боя, если у них есть эти возможности".

"Только там что-нибудь поймете. И даже если случайно за что-нибудь подобное проголосуют, все равно моей подписи под такими законопроектами не будет. Не тратьте время", – подчеркгул глава государства.