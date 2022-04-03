Зеленский – авторам идеи об изменении гимна Украины: А что вы в своей жизни сделали такого, чтобы у вас появилось моральное право на это?

"Хочу сказать несколько слов и тем политикам, некоторым депутатам Верховной Рады Украины, которые абсолютно не понимают что происходит в сердцах наших людей. Настолько не понимают, что даже придумали менять национальный гимн. У меня вопрос к этим лицам: а что вы в своей жизни сделали такого, чтобы у вас появилось моральное право изменять слова гимна? Вы что – выдающиеся поэты? Может, вы отличились чем-нибудь в боях за Украину? Или сейчас такое время пришло, что можно гимн менять, когда тебе вздумается? Успокойте эмоции. Прекратите выставлять себя дураками", – сказал он.
Президент убежден, что авторам подобных законопроектов и предложений "стоило бы взять оружие в руки и отправиться на поле боя, если у них есть эти возможности".
"Только там что-нибудь поймете. И даже если случайно за что-нибудь подобное проголосуют, все равно моей подписи под такими законопроектами не будет. Не тратьте время", – подчеркгул глава государства.
Композиция "Ще не вмерла України" в редакции, утвержденной 6 марта 2003 года Верховной Радой, является государственным гимном Украины. Слова – Павла Чубинского, музыка – Михаила Вербицкого.
После начала полномасштабной войны РФ против Украины в Верховной Раде появилось несколько законопроектов об изменении текста гимна. В частности, внефракционный нардеп Людмила Буймистер предложила заменить строчки "Ще не вмерла України і слава, і воля / Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля" на "Переможе Україна! І слава, і воля / Бо нам, браття молодії, усміхнулась доля".
Нардепы от "Слуги народа" Иван Юнаков и Григорий Мазурашу предложили изменения почти всего текста гимна.