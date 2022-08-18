Зеленский назвал первый украинский корвет в честь Ивана Мазепы

Украина получит на вооружение корветы типа Ada, один из них назовут в честь Мазепы Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Постановляю: присвоить корвету класса Ada Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины имя гетмана Ивана Мазепы и в дальнейшем именовать этот корвет – корвет "Гетман Иван Мазепа", – сказано в документе.

Отмечается, что имя для корабля выбрано в целях восстановления исторических традиций национальной армии и для того, чтобы увековечить память выдающегося украинского государственного деятеля – гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы.

Ada – тип ракетных корветов, разработанных для ВМС Турции. Суда такого класса предназначены как для патрулирования в открытом море, так и для противолодочных операций. В их конструкции предусмотрены принципы стелс-технологий, снижающих возможности противника засечь корабль радарами.