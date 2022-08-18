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Зеленский назвал первый украинский корвет в честь Ивана Мазепы

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Украина получит на вооружение корветы типа Ada, один из них назовут в честь Мазепы
Украина получит на вооружение корветы типа Ada, один из них назовут в честь Мазепы
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Новый корвет класса Ada, который для украинского флота строит Турция, будет носить имя гетмана Ивана Мазепы. Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского №586/2022 обнародован на официальном сайте главы государства.

"Постановляю: присвоить корвету класса Ada Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины имя гетмана Ивана Мазепы и в дальнейшем именовать этот корвет – корвет "Гетман Иван Мазепа", – сказано в документе.

Отмечается, что имя для корабля выбрано в целях восстановления исторических традиций национальной армии и для того, чтобы увековечить память выдающегося украинского государственного деятеля – гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы.

Ada – тип ракетных корветов, разработанных для ВМС Турции. Суда такого класса предназначены как для патрулирования в открытом море, так и для противолодочных операций. В их конструкции предусмотрены принципы стелс-технологий, снижающих возможности противника засечь корабль радарами.

Контекст:

В феврале 2021 года "Милитарный портал" сообщал, что на строительство корвета ВМС Украины в этом году выделили 3,8 млрд грн. По данным портала, деньги предназначались на финансирование строительства корвета типа Ada, разработанного в Турции.

В июле 2021-го Зеленский заявил, что первый украинский корвет должен быть достроен до конца 2023 года. Планировалось, что достраивать его будут на украинской верфи, куда передадут заложенный в Турции корпус корабля.

Церемония закладки киля первого корвета типа Ada для Военно-морских сил Украины прошла в Стамбуле 7 сентября 2021 года. Предполагалось, что в 2024 году он войдет в состав ВМС, но приступит к выполнению заданий не ранее 2026 года – до этого его ждут испытания.

Теги: Украина, Турция, Черное море, флот, Вооруженные силы Украины, корабль, военная техника, история, корвет, ракеты, Иван Мазепа, ракета, корабли, Александр Зеленский
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