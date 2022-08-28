Зеленский о войне: Только работа на результат дает право занимать государственные должности

"Работаем, чтобы были новые ограничения для России за войну и чтобы были новые пакеты поддержки для наших защитников, для нашего государства. Оборонная поддержка – оружие и снаряды, финансовая поддержка, политическая, информационная, поддержка нашего восстановления – ежедневно каждое государственное должностное лицо должно демонстрировать результат в своей зоне ответственности", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что "только работа на результат дает право занимать государственные должности".

"Это должны помнить все, кто был наделен властью. Спасибо всем, кто добросовестно работает на государство. Спасибо всем нашим защитникам и защитницам", – заявил президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)