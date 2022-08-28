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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о войне: Только работа на результат дает право занимать государственные должности

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Зеленский поблагодарил всех, кто "добросовестно работает на государство"
Зеленский поблагодарил всех, кто "добросовестно работает на государство"
Фото: president.gov.ua

Каждое должностное лицо на государственной службе должно демонстрировать результат, который поможет в борьбе с российскими оккупантами. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении по итогам 28 августа, ролик размещен в YouTube Офиса президента.

"Работаем, чтобы были новые ограничения для России за войну и чтобы были новые пакеты поддержки для наших защитников, для нашего государства. Оборонная поддержка – оружие и снаряды, финансовая поддержка, политическая, информационная, поддержка нашего восстановления – ежедневно каждое государственное должностное лицо должно демонстрировать результат в своей зоне ответственности", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что "только работа на результат дает право занимать государственные должности".

"Это должны помнить все, кто был наделен властью. Спасибо всем, кто добросовестно работает на государство. Спасибо всем нашим защитникам и защитницам", – заявил президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, война, Владимир Зеленский, госслужба, чиновники, война России против Украины, президент, власть, восстановление
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