Зеленский передал военным новое вооружение и рассказал об увеличении затрат на оборону

Президент Украины Владимир Зеленский передал Вооруженным силам Украины модернизированные танки Т-64 и Т-72, новые бронетранспортеры и боевые машины пехоты, а также комплексы радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что в этом году общий ресурс на национальную безопасность и оборону увеличился на 28 млрд гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский передал в подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) 132 образца вооружения и военной техники, 38 средств связи и 78 приборов наблюдения. Об этом рассказали в пресс-службе Офиса президента Украины (ОПУ) 23 августа по итогам торжественных мероприятий по случаю Дня государственного флага Украины на военном аэродроме в Василькове Киевской области.

"Это модернизированные танки Т-64 и Т-72. Новые бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины, а также современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения", – рассказали в ОПУ.

Президент Украины заявил, что затраты ресурс на национальную безопасность и оборону по сравнению с прошлым годом увеличились почти на 28 млрд гривен. По его словам, пандемия COVID-19 не уменьшила затраты на оборонную сферу.

Зеленский вручил семь сертификатов на оружие командирам воинских подразделений ВСУ.

"Сегодня 28 дней, как у нас нет боевых потерь. Весь мир видит, что Украина и ее воины, как и любые нормальные цивилизованные люди, конечно, хотят мира на востоке Украины. Это не значит, что мы перестанем заботиться о своей армии", – сказал Зеленский.

Экс-министр финансов Украины Оксана Маркарова в октябре прошлого года говорила, что весь бюджет на безопасность и оборону в 2020 году составит 245,8 млрд грн, из них 136 млрд грн непосредственно получит Министерство обороны.

В госбюджете на 2019 год на сектор безопасности и обороны выделили 209,7 млрд грн (5,38% ВВП), на Минобороны – 102 млрд грн.