Зеленский призвал украинцев придерживаться сигналов воздушных тревог 14 октября

"Завтра [14 октября] обязательно отметим – каждый на своем месте – один из самых важных наших дней. Покров, День защитников и защитниц Украины. Праздник всех наших воинов – от древности до настоящего, от казаков до повстанцев, от всех их до бойцов современной армии. Завтра будет 233-й день нашей полномасштабной обороны. И новые шаги, приближающие нас к миру и победе. Не расслабляемся! Бьем врага! Соблюдаем правила безопасности! Прислушаемся к сигналу воздушной тревоги, особенно завтра!" – сказал президент.

Контекст:

В Украине 14 октября отмечают День защитников и защитниц, с 2015 года этот день является официально нерабочим.

В июле 2021 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому название праздника "День защитника Украины" изменили на "День защитников и защитниц Украины".