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Традиция дарить в День защитников и защитниц подарки сохранилась из-за нехватки креатива – Дробович

В Украине 14 октября отмечают День защитников и защитниц
В Украине 14 октября отмечают День защитников и защитниц
Фото: president.gov.ua

Советская традиция дарить на 23 февраля мужчинам подарки сохранилась в украинском обществе из-за нехватки креативности. Об этом в интервью изданию "Главком", опубликованном 4 ноября, сказал глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович.

"Это, прежде всего, нехватка креативности и иногда понимания у тех, кто создает новые нарративы. Возьмем, к примеру, 8–9 мая. Здесь все хорошо продумано: мы сохраняем ценность победы над нацизмом, но помним не только то, как "танки грохотали", но и о наших жертвах, павших в этой войне. Обо всех жертвах. То есть здесь речь идет о новой культуре памяти, о примирении и взаимопонимании", – пояснил Дробович.

В случае с Днем защтников и защитниц Украины, по мнению главы УИНП, нужно либо восстановить практики празднования, которые были раньше, либо создать новые.

"Как известно, свято место пусто не бывает, поэтому туда, где ничего не создано, охотно пролезают советские традиции. Есть учителя, которые хорошо знают свой предмет, но представления не имеют, что делать с 14 октября. Вот они и говорят: "А давайте действовать по старинке", – отметил он.

Контекст:

В Украине 14 октября отмечают День защитников и защитниц, с 2015 года этот день является официально нерабочим.

В июле 2021 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому название праздника "День защитника Украины" изменили на "День защитников и защитниц Украины".

Теги: Украина, Антон Дробович, память, подарки, День защитников и защитниц Украины
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